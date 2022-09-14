Офтальмолог рассказала о неочевидном признаке диабета

Об этом изданию NEWS.ru рассказала врач-офтальмолог Татьяна Шилова. “Это называется субконъюнктивальные кровоизлияния, когда слизистая оболочка глаза рыхло соединена с глазным яблоком, кровь, которая туда стекает, движется, меняет форму и человек приходит к офтальмологу с тревогой о том, что что-то произошло страшное. На самом деле, они в целом не опасны и могут быть на фоне стресса, но, как правило, появляются у людей, имеющих сопутствующие проблемы сосудистого характера – гипертония, диабет, атеросклероз” – сообщила Шилова.