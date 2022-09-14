Офтальмолог рассказала о неочевидном признаке диабета

Об этом изданию NEWS.ru рассказала врач-офтальмолог Татьяна Шилова. “Это называется субконъюнктивальные кровоизлияния, когда слизистая оболочка глаза рыхло соединена с глазным яблоком, кровь, которая туда стекает, движется, меняет форму и человек приходит к офтальмологу с тревогой о том, что что-то произошло страшное. На самом деле, они в целом не опасны и могут быть на фоне стресса, но, как правило, появляются у людей, имеющих сопутствующие проблемы сосудистого характера – гипертония, диабет, атеросклероз” – сообщила Шилова.
По ее словам, чтобы исключить наличие кровоизлияния в глазном яблоке, человеку обязательно стоит посетить врача, проверить уровень артериального давления и липидов. В противном случае это чревато риском необратимой потери зрения.
Шилова также добавила: обнаружение какой-либо сопутствующей проблемы может быть признаком диабета. Его первым симптомом нередко становятся микрокровоизлияния. Тяжелые внутриглазные тромбозы также дает коронавирус. Зачастую с такими проблемами приходят молодые пациенты в возрасте от 20 до 30 лет.