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Офтальмолог рассказала о неочевидном признаке диабета

14 сентября 18:23
Фото: piqsels.com
Многие пациенты обеспокоены часто появляющимся субконъюнктивальными кровоизлияниями в глазах. Они происходят снаружи, на белковой части, выглядят пугающе, но не опасны.

Об этом изданию NEWS.ru рассказала врач-офтальмолог Татьяна Шилова. “Это называется субконъюнктивальные кровоизлияния, когда слизистая оболочка глаза рыхло соединена с глазным яблоком, кровь, которая туда стекает, движется, меняет форму и человек приходит к офтальмологу с тревогой о том, что что-то произошло страшное. На самом деле, они в целом не опасны и могут быть на фоне стресса, но, как правило, появляются у людей, имеющих сопутствующие проблемы сосудистого характера – гипертония, диабет, атеросклероз” – сообщила Шилова.

По ее словам, чтобы исключить наличие кровоизлияния в глазном яблоке, человеку обязательно стоит посетить врача, проверить уровень артериального давления и липидов. В противном случае это чревато риском необратимой потери зрения.

Шилова также добавила: обнаружение какой-либо сопутствующей проблемы может быть признаком диабета. Его первым симптомом нередко становятся микрокровоизлияния. Тяжелые внутриглазные тромбозы также дает коронавирус. Зачастую с такими проблемами приходят молодые пациенты в возрасте от 20 до 30 лет.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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