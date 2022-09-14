17 сентября стартуют продажи квартир в ЖК «Terle Park» от ГК «Садовое кольцо»

Группа компаний «Садовое кольцо» основана в 2003 году в Москве. Сегодня это девелопер полного цикла, который осуществляет весь спектр работ: проектирование, строительный контроль, генеральный подряд, управление активами, эксплуатацию проектов и охрану объектов. В Республике Башкортостан группа компаний «Садовое кольцо» работает с 2020 года. Общая площадь строительных проектов группы компаний за 18 лет составляет более 1,3 млн. кв. м. Проектная декларация представлена на сайте Наш.дом.рф.