Ясиноватский машиностроительный завод: испытание трудом и огнем

Привычно проезжая станцию за станцией в сонном вагоне московского или петербургского метро, жители мегаполисов совершенно не подозревают о том, что подземные пути, по которым они годами курсируют на работу и домой, исторически связывают их нарядные столицы со скромным донбасским городом Ясиноватой. Именно здесь, на юге России, уже 75 лет работает Ясиноватский машиностроительный завод, на котором в послевоенные годы изготавливали проходческие щиты для сооружения Московского и Ленинградского, а также Новосибирского и Куйбышевского (ныне Самарского) метрополитена, оборудование для строительства железнодорожных тоннелей БАМа. Сегодня и завод, и весь город находятся под ожесточенными артобстрелами, но ни жизнь, ни производство здесь не остановились: донбасский характер на поверку действительно оказался крепче стали.
Ясиноватский машиностроительный завод был запущен в 1947 году. Для промышленного региона послевоенное время было чрезвычайно трудным: в кратчайшие сроки восстановить разрушенные предприятия, реанимировать затопленные шахты — на несколько порядков сложнее, чем отстроить городскую инфраструктуру. Сегодня уже непросто во всех красках представить себе быт и труд людей в тот период. Условия жизни были, мягко говоря, скромными: на одного человека приходилось не более 4 кв. метров жилой площади, водопровод и канализацию только начали планировать, остро не хватало больниц и медработников, между населенными пунктами не было проложено сколько-нибудь приемлемых дорог, вопрос продовольствия тоже решался с переменным успехом. При этом перед всем трудоспособным населением фактически стояла задача совершить еще один подвиг: аккумулировать все оставшиеся силы и одержать вторую блестящую победу — победу над разрухой.
В таких условиях всего за два года в Ясиноватой был построен завод, который возводили по образцу демонтированного немецкого предприятия, выпускавшего горно-шахтное оборудование. Эвакуированные мощности немецкого завода стали основой первого цеха ЯМЗ — инструментального. Буквально через год после открытия здесь наладили выпуск первой продукции — стрелочных переводов для шахт и предприятий Донбасса, а затем и для железнодорожных путей по всему СССР.
Стрелочные переводы — устройство для соединения путей, с помощью которого состав плавно сходит с главного пути на примыкающий.
Производство стремительно расширяется, немедленно откликаясь на самые острые запросы восстановительной кампании, и вскоре здесь уже начинают выпускать строительные и самоходные башенные краны, которые участвуют в возведении жилого и хозяйственного сектора.
В 1952 году происходит важный для завода переход к более узкой и сложной специализации: теперь здесь сосредоточены на разработке и изготовлении горнопроходческого оборудования. Таким образом, предприятие решало масштабную всесоюзную задачу: обеспечить качественной техникой горнодобывающую отрасль Донбасса и оптимизировать подземное строительство в разных уголках СССР. С этого момента начинается история Ясиноватского машиностроительного завода как одного из ведущих центров производства передовой проходческой техники самого широкого профиля. К началу шестидесятых годов здесь уже выпускают пять типов лебедок, а также уникальные комплексы «КС», с помощью которых удалось механизировать и ускорить чрезвычайно опасный и трудоемкий процесс проходки вертикальных стволов шахт.
Примечательно, что с первых лет работы Ясиноватский машзавод, расположенный на территории УССР, фактически находился в прямом подчинении у Москвы. Все заказы и планы поступали сюда «с самого верха», минуя киевское руководство.
Заняв важную производственную нишу, ЯМЗ постоянно расширял номенклатуру продукции, понимая, что в мирное и благополучное время конкуренция неизбежна. Кроме того, находясь в сердце шахтерской земли, завод всегда был в прямом диалоге со своими главными заказчиками — горнодобывающими предприятиями. Инженеры завода из первых уст могли узнавать, какие именно доработки необходимы оборудованию, и неизменно учитывали пожелания и критику шахтеров.
К слову, экологическими проблемами на ЯМЗ тоже интересовались еще задолго до того, как это стало мейнстримом. В частности, тут был разработан комплекс оборудования «Титан», который позволяет вести горные выработки так, чтобы уменьшить образование терриконов (так называется искусственная коническая возвышенность из пустых пород, извлечённых при подземной разработке месторождений угля и других полезных ископаемых). Привычные для донбасского пейзажа рукотворные «горы» хоть и являются визитной карточкой региона, однако несут ощутимый вред окружающей среде: загрязняют воздух продуктами горения, создают угрозу проседания грунта в зоне шахтных работ, провоцируют эрозионные процессы в почве, увеличивают запыление атмосферы. Неудивительно, что заболевания органов дыхания — бич местного населения.
На территории Донецкой Народной Республики около 600 терриконов. К сожалению, не все они обслуживаются должным образом. Однако ситуация вовсе не безнадежна: вред от терриконов можно эффективно снижать, озеленяя их. Этими вопросами занимаются, в частности, ученые Донецкого национального университета и Донецкого ботанического сада. Кроме того, исследуются возможности переработки терриконовых отложений для производства стройматериалов и удобрений.
Ставка на качество продукции и непрерывная модернизация позволили ЯМЗ завоевать безупречную репутацию на всем советском, а затем и постсоветском пространстве и дальше. По примерным подсчетам за годы работы завод выпустил более 3 тысяч проходческих комбайнов 24 типов, около 7 тысяч проходческих лебедок, сотни комплексов для проходки стволов шахт, бурильных установок, тысячи тонн различной техники по индивидуальным заказам. Это оборудование неоднократно представлялось на международных выставках, получая заслуженно высокую оценку качества. Машины, сделанные на ЯМЗ, и по сей день успешно служат на предприятиях всех континентов, за исключением Антарктиды: среди стран-заказчиков завода — Россия, Грузия, Казахстан, Беларусь, Польша, Румыния, Болгария, Чехия, Словакия, Венгрия, Турция, Индия, Китай, Канада, Аргентина, Испания, Египет, Иран, Германия — и это еще не полный список. Кроме того, Ясиноватский машиностроительный завод — это единственный центр в СНГ, где изготавливают уникальные механизированные щитовые комплексы для прокладывания и сооружения тоннелей различного назначения: метро, коллекторов крупного диаметра, железнодорожных магистралей.
На оборудовании Ясиноватского машиностроительного завода был установлен целый ряд мировых рекордов. В 1969 году на вентиляционном стволе шахты «Рутченковуголь» было пройдено за месяц 401,3 метра готового ствола — на тот момент это был лучший показатель в мировой практике горной проходки. В 1972 году на предприятии «Беларуськалий» с помощью комбайна ПК-8 ясиноватского производства было пройдено 6013 погонных метров горной породы и добыто более ста тысяч тонн сильвинита. В 1980 году проходческий комбайн 4ПП-2 установил другой рекорд проходки — 1003 метра в месяц.
История появления большинства донбасских городов обычно связана с историей какого-либо предприятия или шахты. Вот в степи заложили шахту или завод, вот вокруг них стремительно вырастают неприхотливые рабочие поселки, где живут выходцы со всех концов огромной страны. Крепнет с годами шахта или завод, развиваются прилепленные к нему поселки и городки, вырастая в полноценные современные города, но сохраняя свою связь с материнским предприятием.
Ясиноватая появилась иначе. Не из промышленного центра, а из железнодорожной станции. В 1872 году Ясиноватая — скромное пристанционное поселение, а с начала 20 века — уже крупнейшая ж/д станция страны. История и трудовая слава города тесно связаны с железной дорогой, и, пожалуй, нет в Ясиноватой семьи, где не было хотя бы одного железнодорожника.
Однако появление в 1947 году машиностроительного завода стало важной вехой развития города. Новые рабочие места, новые трудовые вызовы и новые перспективы. Привычный к тяжелой работе, энергичный народ охотно пошел осваивать производство, благо в Донецком политехническом институте (сегодня Донецкий национальный технический университет) уже выпускали специалистов нужной квалификации. Завод быстро стал такой же неотъемлемой и фундаментальной частью жизни города, его символом, как и железная дорога. Для работников ЯМЗ строились дома, для их детей — детские сады и школы. Отдохнуть можно было в благоустроенных парках или во дворце культуры, который, к слову, до сих пор на балансе завода и выполняет все свои досуговые функции. День машиностроителя, как и день железнодорожника в Ясиноватой отмечают всегда с особой любовью и размахом.
Развивая городскую инфраструктуру, сотрудники завода не забыли и о четвероногих друзьях. В 1999 году по инициативе тогдашнего директора завода Виктора Ивановича Трубчанина на территории предприятия начал работу приют для бездомных собак. Животных подбирали на улицах и после тщательного ветеринарного осмотра помещали в просторные вольеры. В двухтысячные годы в приюте было построено более 500 вольеров, в которых жили полторы тысячи собак! Сотрудники завода также взяли под свою опеку множество кошек, белок и даже 10 муфлонов. Неудивительно, что приют получил статус крупнейшего на Украине и был занесен в Книгу рекордов Гиннеса. По примеру Ясиноватского машзавода многие другие предприятия Донбасса также начали создавать небольшие зоопарки, где давали кров бездомным животным.
Но в 2014 году приют, как и вся территория завода, подвергся массированным обстрелам. Единственное, чем могли на тот момент помочь своим питомцам сотрудники завода — это выпустить их из вольеров и надеяться, что животные смогут позаботиться о себе сами. К сожалению, большая часть собак погибла от снарядов или подорвавшись на растяжках в посадках и лесах. Однако на этом история приюта не закончилась. Когда стихли ожесточенные обстрелы первых месяцев и завод потихоньку начал оживать, работники ЯМЗ первым делом отыскали уцелевших четвероногих друзей — раненых, слабых и испуганных — и постарались устроить для них довоенные условия жизни. В чрезвычайно сложных, неопределенных обстоятельствах, когда нельзя было даже гарантировать сохранение самого завода, ни руководство предприятия — тогда директором был уже сын Виктора Ивановича — Владимир Викторович Трубчанин, ни сотрудники не допускали мысли о том, чтобы ликвидировать приют. Находили средства и возможности кормить, греть и лечить своих любимцев. Более того, восстановив приют, заводчане стали принимать новых животных: кого-то по традиции находили на улице, кого-то приносили горожане, зная, что тут зверя никогда не обидят.
Сегодня на балансе завода 51 взрослая собака, 6 щенков и 30 кошек. Работает отдельная кухня, где питомцам готовят еду, на территории ежедневно находится ветеринар. Для больных животных предусмотрены санитарный изолятор и усиленное внимание врача. Этой весной обновили «жилищный фонд» приюта: отстроили новые просторные будки из древесины. И по-прежнему здесь готовы дать кров любому живому существу, которое нуждается в заботе и любви.
Славная трудовая биография Донбасса была и остается предметом заслуженной гордости его жителей. Нет, здесь не принято выставлять напоказ натруженные руки и мозоли, любовно коллекционировать похвальные грамоты и писать мемуары о профессиональных достижениях. Но принято уважать тяжелую и честную работу — и чужую, и свою. Здесь люди убеждены, что у трудового подвига, как и у подвига воинского, нет срока давности. Если сделал свою работу хорошо, на все сто выложился — сделал на века. И плоды твоих трудов — твой лучший памятник.
Возможно, поэтому так важна и дорога для бывших и нынешних сотрудников Ясиноватского машзавода память о том, как их предприятие участвовало в больших стройках союзного значения. Огромную страну, огромный общий дом возводили всем многомиллионным народом — и Донбасс всегда был на передовой.
В 1966 году Ясиноватский машиностроительный завод осваивает производство проходческих щитов — сложной машины для прокладывания тоннелей различного диаметра. Московское метро в то время уже было огромной разветвленной системой подземных путей, которой, впрочем, еще предстояло значительно расшириться. Советские строители к этому моменту имели большой опыт использования проходческой техники, однако оборудование прошлых лет нуждалось в доработке и модернизации.
Первый проходческий щит Советский Союз купил у англичан. В Великобритании уже имели опыт применения этой машины при строительстве Лондонского метро. Как только первый щит привезли в Москву, было организовано срочное техническое совещание ведущих инженеров. Ученым поручили во всех подробностях исследовать и описать конструкцию, чтобы как можно скорее начать серийное производство на советских предприятиях. Первый отечественный экземпляр изготовили в Ленинграде, и в мае 1934 года он был запущен для проходки тоннеля между станциями «Охотный ряд» и «Площадь Дзержинского» (сегодня — «Лубянка»). Щит советского производства успешно прошел испытание в полевых условиях, и на двух предприятиях быстро наладили серийный выпуск. Первые щиты не были механизированными, и требовалось немало ручного труда для выборки горной породы.
Щиты, которые выпускал ЯМЗ, минимизировали присутствие человека при выполнении опасных и тяжелых подземных работ. Массивная машина самостоятельно бурила породу и выгребала выработку, управляемая операторами, которые находились в безопасном отсеке. Скорость проходки даже самой прочной породы увеличивалась многократно. Ясиноватская разработка быстро стала востребованной при строительстве метрополитенов в ряде советских городов.
«Учитываются условия, в которых будет работать щит. Если надо бурить гранит, щит будет особой прочности, если встречается песок, то учитывается повышенная абразивность. Каждый щит изготавливается сугубо индивидуально. Если нужно пройти под рекой, тоже есть своя технология: жидким азотом замораживают тоннель, бетонируют — и вода не прорвется. Таким методом мы пользовались, когда надо было прокладывать под Невой, под Влтавой во время строительства метро в Чехии. К слову, при строительстве метро в Праге нужно было бурить особо прочный гранит. Так вот с ним не справились ни машины немецкого производства, ни американского. А наша машина справилась, прошла», — Сергей Конопля, начальник отдела технической документации ООО НПО «Ясиноватский машиностроительный завод».
В конце 70-х годов проходческое оборудование производства ЯМЗ начинает использоваться при строительстве новых веток Ленинградского метро. Для прокладывания тоннелей применяют щиты внушительного диаметра — 5,6 метров. В 1981 году при прокладывании линии на участке «Черная речка» — «Удельная» на машине ясиноватского производства был поставлен мировой рекорд, не превзойденный никем по сей день: 1250 метров проходки в месяц. Представители ЯМЗ — разработчики технической документации и технологии скоростной проходки были награждены государственной премией СССР.
Архивы завода сохранили и факт изготовления проходческого щита для строительства БАМа. Но подробности этого заказа туманны. По словам сотрудников, принимать работу приехали представители оборонного ведомства, попросили внести некоторые корректировки в конструкцию, затем щит был погружен для транспортировки — и больше о нем ничего не известно. В монтаже, наладке и пуске сотрудники ЯМЗ не участвовали. Впрочем, если оборудование завода было использовано для оборонных целей, то это можно расценить не иначе как комплимент и знак доверия качеству.
С момента, когда был выпущен первый проходческий щит, ЯМЗ изготовил более 150 таких машин. Большая их часть была использована при строительстве метро и коллекторов в городах Советского Союза, но после распада СССР щиты продолжили изготавливать на экспорт в Европу и Азию по индивидуальным заказам. Последний проходческий щит выпущен в 2020 году для частного заказчика из Казахстана.
Говорить о войне тут не любят. Вот о производстве — всегда пожалуйста. А война утомила. От нее здесь только ежедневно растущий список погибших, залатанные дыры в крыше и стенах заводских зданий, затянутые пленкой окна — нет смысла стеклить, пока на город ежедневно обрушиваются куски раскаленного железа. Здесь научились жить и работать в каком-то энергосберегающем молчаливом режиме, под грохот артиллерии, под ежедневные печальные сводки.
«За эти годы мы научились в этих условиях работать. Быстро накрываем крышу, чтобы не затекало, мастера восстанавливают энергосистемы, подачу воды, газа, остекление давно не ставим — пленкой зашиваем, закладываются кирпичом пробоины в стенах, ремонтируем поврежденные станки — и продолжаем работать. Все участвуют в этом деле как одна семья», — Сергей Конопля, начальник отдела технической документации ООО НПО «Ясиноватский машиностроительный завод».
Обострилось чувство взаимовыручки и единства перед лицом общей беды. Завод участвует в восстановительных работах по всему городу — где хватает ресурсов и сил. В частности, под опекой ЯМЗ 6-я и 7-я школы Ясиноватой.
От войны заводчан отвлекают только производственные заботы. В 2014 году ЯМЗ одним из первых перешел под юрисдикцию ДНР и начал работать на экономику Республики. До этого года порядка 50% продукции отправлялось в Россию, а после 2014 РФ стала главным рынком сбыта для завода, помимо шахт Донбасса. При этом наладить взаимодействие с российскими заказчиками было непросто: чтобы решить многочисленные юридические вопросы, пришлось создать предприятие-посредник на территории России и вести дела через него. В таких обстоятельствах заводу удалось сохранить основной ассортимент продукции и репутацию добросовестного партнера.
С февраля 2022 года ситуация изменилась. После признания Донецкой Народной Республики независимым государством промышленные предприятия Донбасса обрели полноценный правовой статус самостоятельных экономических субъектов. Для ЯМЗ это реальная возможность заявить о себе и рассчитывать на внимание крупных заказчиков. В условиях импортозамещения качественная и куда более доступная, нежели импортные аналоги, продукция Ясиноватского завода заслуженно может занять достойную производственную нишу. Уже сейчас налаживаются связи с Минпромторгом РФ, с предприятиями Челябинска.
Безусловно, есть трудности. Тут и острая необходимость восстановить кадровый потенциал завода, и определенное технологическое отставание — все же в эти годы ставка делалась, прежде всего, на выживание. Но почему-то нет сомнений, что предприятие, которое выдержало испытание многолетней войной и неопределенностью, сохранило мощности, статус и желание работать — точно не пропадет.
Общее дело, общая беда и общие надежды — всё это объединяет сегодня работников завода крепче, чем кровное родство. До войны здесь трудилось около 500 человек, сегодня — не более 150, часть из которых — на передовой. Сплотившись, они спасли свое предприятие от упадка и разрушения и заодно спасли друг друга от уныния, страха и апатии. Дали друг другу чувство опоры. И, наверное, именно это чувство опоры помогло и по сей день помогает им, находясь внутри войны, делать с любовью свое дело и твердо верить в мирное, благополучное будущее родной земли.