Ясиноватский машиностроительный завод: испытание трудом и огнем

Но в 2014 году приют, как и вся территория завода, подвергся массированным обстрелам. Единственное, чем могли на тот момент помочь своим питомцам сотрудники завода — это выпустить их из вольеров и надеяться, что животные смогут позаботиться о себе сами. К сожалению, большая часть собак погибла от снарядов или подорвавшись на растяжках в посадках и лесах. Однако на этом история приюта не закончилась. Когда стихли ожесточенные обстрелы первых месяцев и завод потихоньку начал оживать, работники ЯМЗ первым делом отыскали уцелевших четвероногих друзей — раненых, слабых и испуганных — и постарались устроить для них довоенные условия жизни. В чрезвычайно сложных, неопределенных обстоятельствах, когда нельзя было даже гарантировать сохранение самого завода, ни руководство предприятия — тогда директором был уже сын Виктора Ивановича — Владимир Викторович Трубчанин, ни сотрудники не допускали мысли о том, чтобы ликвидировать приют. Находили средства и возможности кормить, греть и лечить своих любимцев. Более того, восстановив приют, заводчане стали принимать новых животных: кого-то по традиции находили на улице, кого-то приносили горожане, зная, что тут зверя никогда не обидят.