В ДНР будет направлено 70 мусоровозов и другая спецтехника

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов сообщил, что ключи от машин выдали 48 сотрудникам муниципального предприятия. Это люди, которые помогают наводить чистоту в городе. Также в Мариуполь в скором времени будет направлено еще 24 единицы спецтехники и 3000 контейнеров для мусора. На утвержденном главой ДНР мастер-плане развития Мариуполя основаны все расчеты. Минприроды выполнило свою часть поручения по обращению с отходами.