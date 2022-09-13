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В Башкирии на крыше многоэтажного жилого дома обрушились плиты

13 сентября 14:15
Фото: 1MI
Обрушение фасада в 2019 году.
Инцидент с обрушением плит в чердачном помещении произошел в Стерлитамаке.

В Стерлитамаке в многоэтажном жилом доме обрушились плиты в чердачном помещении. Известно, что инцидент по адресу улица Коммунистическая 108 произошел еще 26 августа и находится на контроле Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору.

По информации пресс-службы МЧС по Башкирии, на данный момент готовится проект срочного ремонта обращения.

Так, сегодня, 13 сентября, был оценено характер ущерба, само место обрушения локализовано, а управляющая компания приняла меры по обеспечению безопасности жильцов дома.

Напомним, что в августе в Уфе два человека пострадали в результате обрушения балкона. Обрушение произошло в тот момент, когда на балконе находились мужчина и женщина. Пострадавших доставили в больницу, а по факту произошедшего проводится проверка.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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