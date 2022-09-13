В Башкирии на крыше многоэтажного жилого дома обрушились плиты

В Стерлитамаке в многоэтажном жилом доме обрушились плиты в чердачном помещении. Известно, что инцидент по адресу улица Коммунистическая 108 произошел еще 26 августа и находится на контроле Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору.
По информации пресс-службы МЧС по Башкирии, на данный момент готовится проект срочного ремонта обращения.
Так, сегодня, 13 сентября, был оценено характер ущерба, само место обрушения локализовано, а управляющая компания приняла меры по обеспечению безопасности жильцов дома.
Напомним, что в августе в Уфе два человека пострадали в результате обрушения балкона. Обрушение произошло в тот момент, когда на балконе находились мужчина и женщина. Пострадавших доставили в больницу, а по факту произошедшего проводится проверка.