Рамилю Саитову* забрали в полицию с выставки Евгении Васильевой в музее в Уфе

Включенная в перечень экстремистов и террористов активистка Рамиля Саитова, которая чуть больше месяца назад, 11 августа вышла из колонии-поселения в городе Стерлитамак, где отбывала наказание за публичные призывы к экстремизму, сообщила в своих соцсетях о том, что ее задержала полиция.