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Рамилю Саитову* забрали в полицию с выставки Евгении Васильевой в музее в Уфе

13 сентября 11:57
Фото: vk.com Рамиля Саитова
О своем задержании включенная в перечень террористов и экстремистов активистка сообщила на своей странице в соцсети 13 сентября.

Включенная в перечень экстремистов и террористов активистка Рамиля Саитова, которая чуть больше месяца назад, 11 августа вышла из колонии-поселения в городе Стерлитамак, где отбывала наказание за публичные призывы к экстремизму, сообщила в своих соцсетях о том, что ее задержала полиция.

Произошло задержание активистки в музее им. Нестерова, где сегодня, 13 сентября состоялось открытие выставки художницы Евгении Васильевой. Женщина рассказала о том, что хотела посетить данное мероприятие, но ни ее, ни ее спутника в музей не пустили.

Мы дождались его окончания и с разрешения администрации осмотрели экспозицию. Прямо на выходе с выставки меня забрали в ОП 9 Уфы. Чем-то я им не понравилась.Рамиля Саитова

Завершила свой пост Рамиля Саитова коротко, емко и загадочно — «Сижу у дознавателя».

* Рамиля Саитова включена в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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