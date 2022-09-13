Новый артист лейбла Газгольдер выступит на шоу «Поколение М: Blog&Voice» в Уфе

Концерт состоится 29 сентября в Тинькофф Холл в 19.00. Одним из хэдлайнеров шоу выступит Иван Кургалин, недавно подписавший контракт с музыкальным лейблом Басты «Газгольдер».
В масштабном шоу примут участие популярные вокалисты, танцоры, блогеры – Иван Star, участник шестого сезона шоу «Голос Дети», Stazzy – участница проекта «Песни» на ТНТ, актер, певец и блогер PAZZZL – выпускник Театра-студии «Непоседы», который снимался в сериалах «Секреты» и «Лес», Марьяна Титова – финалист Евровидения, участница «Голос. Дети-7» в команде Басты и финалист федерального творческо-благотворительного проекта МТС «Поколение М» Иван Кургалин, который недавно подписал контракт с музыкальным лейблом Басты «Газгольдер». История успеха юного вокалиста из Великого Новгорода началась с победы в творческом проекте «Поколение М» от МТС. Главным призом стала возможность выступить на фестивале на Красной площади в Москве. После него Ивана Кургалина пригласили стать хедлайнером музыкального шоу «Поколение М: BLOG & VOICE», и поехать во всероссийский тур с известными тиктокерами и участниками телешоу. В Уфе музыкальное шоу «Поколение М: Blog&Voice» состоится 29 сентября в 19.00 в Тинькофф Холл. Бесплатные билеты можно получить на сайте после регистрации.
Шанс выйти на одну сцену с артистом лейбла Газгольдер имеют и талантливые дети Башкортостана, готовые принять участие в конкурсе. Конкурсы проводятся по двум номинациям: вокал и танцы. До 25 сентября нужно снять и разместить один или несколько видеороликов в соответствующей номинации сайте проекта в разделах «SuperHit» или «Dance». Заявки принимаются от исполнителей и танцоров в возрасте от 11 до 18 лет. Важное условие: при размещении видеоролика необходимо указать название своего города, фамилию, имя и возраст. Определит победителей творческое жюри, состоящее из представителей продюсерского центра «Эколь» и компании МТС.
Кроме того, познакомиться с блогерами-миллионниками можно будет за день до концерта: 28 сентября в 18:00 его звёздные участники встретятся со своими фанатами в ТРЦ «Планета». Ставшие известными уже в детстве артисты и блогеры расскажут о том, как построить творческую карьеру, как раскрутить блог, за которым следят миллионы, поделятся опытом и историями из жизни. Их поклонники смогут взять автограф у своих кумиров, пообщаться и сфотографироваться с ними.. Присутствие на фан-встрече, как и на концерте, бесплатное, но требует предварительной регистрации на сайте.
«Благотворительный проект «Поколение М» нацелен на развитие творческого начала у детей и подростков и благодаря развитию цифровых технологий дает равные возможности всем детям, вне зависимости от их места жительства. Приглашая юных жителей Башкирии на шоу, мы хотим вдохновить их на раскрытие собственных способностей, при этом те, кто решит поучаствовать в конкурсе уже сейчас смогут продемонстрировать свой талант на сцене с профессиональными артистами», – рассказал директор филиала МТС в Республике Башкортостан Егор Фисюк.
О проекте «Поколение М»
«Поколение М» – комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и благотворительную механику. На основной онлайн-площадке проекта — pokolenie.mts.ru — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входят более 250 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи и ГИТИСа, певица Полина Гагарина, модельеры Вячеслав Зайцев и Игорь Гуляев, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, студия «Непоседы», Sony Music Russia и другие. За время проекта в конкурсах «Поколение М» стали победителями 699 детей из 69 регионов страны. В награду лучшие участники получают широкие творческие возможности: от стажировок в крупнейших компаниях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в ГИТИС. Все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 22 миллионов рублей, которые направлены на лечение 69 детей.
О «Газгольдер»
Творческое объединение Газгольдер основано в 2005 году и является продюсерским центром, на базе которого производится музыкальная и видео продукция.
В Газгольдере функционируют арт-бюро, Клуб, Чайная, МаГаз, рекорд-лейбл, букинг и промо-агентства. Газгольдер занимается организацией и проведением концертов, выставок, спектаклей и других культурных мероприятий. Одним из приоритетных направлений деятельности творческого объединения является музыка. Газгольдер получил известность прежде всего благодаря проектам музыканта Василия Вакуленко (Баста, Ноггано, N1NT3ND0). Позже резидентами творческого объединения стали музыканты Гуф, АК-47, Смоки Мо и Триагрутрика. На сегодняшний день Газгольдер является одним из лидеров отечественного шоу-бизнеса. Газгольдер представил несколько новых проектов, одним из которых является полнометражный фильм, релиз которого состоялся 24 апреля 2014 во всех кинотеатрах страны.