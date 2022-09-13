Marketing MetaConf: маркетологи соберутся в метавселенной и обсудят развитие рынка

Поэтому эксперты поговорят об изменении восприятия окружающего мира и модели пользовательского поведения, о том, как использовать «теорию поколений» в маркетинговых коммуникациях. А также, разберут, как бизнесу создавать для потребителя новый опыт взаимодействия с брендом через запуск цифровых проектов, в том числе в метавселенной, и представят принципиально новые методики.