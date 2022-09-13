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Marketing MetaConf: маркетологи соберутся в метавселенной и обсудят развитие рынка

13 сентября 08:31
Фото: Пресс-служба Demis Group
20 сентября 2022 года в метавселенной пройдет Marketing MetaConf — первая всероссийская конференция в VR-пространстве, которая объединит специалистов в области маркетинга и интернет-рекламы. Событие организовано digital-агентством Demis Group.

Конференция пройдет в пространстве «Город будущего», которое включает более 15 зон активностей и для нетворкинга участников. Они смогут на собственном ноутбуке создать аватар в метавселенной и пройтись по главной улице с футуристическими объектами, посетить зону с баром и джакузи, выставку партнеров и игровую зону с развлечениями (бильярд, пинг-понг, рояль, фейерверки, фотозона и многое другое).

Докладчики выступят на сценах в виде огромного MacBook и Арт-галереи. Среди экспертов конференции: директор триумвирата Яндекс Яков Пейсахзон, руководитель продаж перфоманс-продуктов Яндекс Виктор Паламарчук, генеральный директор REG.RU Алексей Королюк, генеральный директор TenChat Семен Теняев, эксперт по таргетированной рекламе и веб-аналитике, евангелист eLama Павел Баракаев, генеральный директор и управляющий партнер Paper Planes Consulting Agency Илья Балахнин и не только.

Главная цель конференции — выйти за рамки современных ограничений и привычных маркетинговых и digital-инструментов. Процессы, происходящие сейчас с рынком, грозят увести в пике всю отрасль. И чтобы не просто приспособиться к изменениям, а переломить тренд, нужны действительно прорывные идеи и новый взгляд.

Поэтому эксперты поговорят об изменении восприятия окружающего мира и модели пользовательского поведения, о том, как использовать «теорию поколений» в маркетинговых коммуникациях. А также, разберут, как бизнесу создавать для потребителя новый опыт взаимодействия с брендом через запуск цифровых проектов, в том числе в метавселенной, и представят принципиально новые методики.

Посетить конференцию можно как в VR-шлеме на закрытой вечеринке, чтобы получить иммерсивный опыт, так и с помощью собственного десктопного компьютера и ноутбука. Участнику понадобится скачать приложение для создания и кастомизации аватара, с помощью которого он будет присутствовать в «Городе будущего».

Подробнее о конференции по ссылке https://mmconf.ru

Как выглядит «Город будущего» — уже можно увидеть по ссылке https://clck.ru/xtbjX

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