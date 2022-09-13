Легко и законно: как оформить банкротство и не стать жертвой юриста

- Большинство компаний гарантирует по договору только признание клиента банкротом, при том, что с момента признания процедура только начинается. Списание долгов, если оформляется банкротство, осуществляется за счет продажи объектов на торгах, по оценочной стоимости. Полученные от реализации средства направляются кредиторам, в установленном порядке. И тут финансовый управляющий принимает все ключевые финансовые решения: он распоряжается имуществом, попавшим в конкурсную массу, ведет в судах дела об имущественных правах. Мы гарантируем каждому клиенту именно списание долгов, либо возврат денег, - пояснил арбитражный управляющий «Легко и Законно» Ильяс Исбагамбетов.