mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Легко и законно: как оформить банкротство и не стать жертвой юриста

13 сентября 09:12
Фото: Mkset.ru
Мkset.ru рассказывает о том, как не попасть на уловки мошенников при процедуре получения банкротства.

Согласно данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, Башкирия регулярно входит в число лидеров по числу личных банкротств. В первом полугодии 2022 года банкротами стали 5114 человек - это на 46% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом эксперты отмечают увеличение количества обращений и жалоб на недобросовестных юристов, заключающих сделки по банкротству.

Вместе с экспертами юридического отдела компании “Легко и Законно” разбираем главные уловки мошенников.

Все, сразу и звезду с неба

Остерегайтесь тех юристов, которые уже на этапе консультации гарантируют вам 100% результат. Очень часто бывает, когда юристы, готовые на все ради денег клиентов, обещают невозможное. Впоследствии, уже получив деньги, они либо игнорируют обманутых граждан, либо заявляют, что получили вознаграждение за работу.

Важно понимать: больше шансов выиграть дело с профессионалом, который здраво оценит все риски, честно расскажет о перспективах банкротства.

Риски заключаются в том, что можно попасть к неквалифицированным юристам, без достаточного опыта и знаний ведения дел по банкротству. Как правило, это юристы, которые недавно стали заниматься банкротством, на волне популярности данного направления и будут учиться на таких клиентах. Это может привести к негативным для клиента последствиям.

Признание банкротом - не самое главное

- Большинство компаний гарантирует по договору только признание клиента банкротом, при том, что с момента признания процедура только начинается. Списание долгов, если оформляется банкротство, осуществляется за счет продажи объектов на торгах, по оценочной стоимости. Полученные от реализации средства направляются кредиторам, в установленном порядке. И тут финансовый управляющий принимает все ключевые финансовые решения: он распоряжается имуществом, попавшим в конкурсную массу, ведет в судах дела об имущественных правах. Мы гарантируем каждому клиенту именно списание долгов, либо возврат денег, - пояснил арбитражный управляющий «Легко и Законно» Ильяс Исбагамбетов.

При заключении договора необходимо обращать внимание на компанию, с которой заключается договор, а именно как давно работает, сколько человек в компании, отзывы и т.д.

Бесплатная консультация

Любая бесплатная консультация имеет свои нюансы. Представим ситуацию: вы, надеясь получить безвозмездную юридическую помощь, обращаетесь к виртуальному консультанту. Часто за такими онлайн-специалистами могут скрываться люди без всякого юридического образования. Его задача - получить ваши контакты и далее “раскручивать” его на сделку, не обещая никаких результатов.

Важно понимать - бесплатную юридическую помощь могут получить инвалиды, ветераны ВОВ, граждане, пострадавшие в ЧС, и прочие социально-незащищенные группы населения.

Берем всех - и даже если вам не подходит

Очень распространены случаи, когда юридические компании ради выгоды берут в работу всех подряд, даже тех клиентов, кому банкротство совсем не подходит. В этом случае для клиентов банкротство будет во вред, т.к. в итоге не будут списаны долги, либо продано имущество, либо оспорены сделки, совершенные до банкротства.

Большинство юристов-одиночек, и многие небольшие компании не имеют собственного финансового управляющего, а просто отдают такого клиента, либо случайно выбранному управляющему, либо тому, с кем есть договоренности. В этом случае также могут быть проблемы на стадии процедуры банкротства.

Быстрый результат

Излюбленный инструмент мошенников-юристов и не только - быстрый результат. Сделаем за месяц, за две недели, за одну - лишь бы деньги успеть заплатили.

Напомним, что минимальный срок оформления банкротства составляет 6 месяцев (порой и дольше). Важно, что специалист должен заранее предупредить клиента о сроках и не обещать ему результат менее чем за полгода, а после требовать оплату за каждое продление недели или даже месяцев.

Расходы, о которых не говорят

В договоре также зачастую не указывается оплата обязательных платежей в процедуре, а именно оплата депозита суда 25 тысяч рублей, оплата расходов на процедуру, которые несет финансовый управляющий, составляет примерно 20 тысяч рублей. Многие об этом не говорят, и клиент узнает о допрасходах уже в процедуре.

#Новости#Рустэм Башкирцев#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48