Гендиректор Газпром межрегионгаз презентовал стенд-символ дома тысяч россиян

Второй стенд представляет собой уникальную вышитую карту России. Впервые ее представили в июне этого года на ПМЭФ. Сейчас карту дополнили данными о количестве заключенных договоров на ускоренную догазификацию. Каждый регион анимирован в своем стиле, демонстрирует масштаб деятельности, а также территории, на которых присутствует «Газпром межрегионгаз» в рамках программы развития газоснабжения и газификации, а также ускоренной догазификации.