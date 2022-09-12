Жители центра Уфы массово потребовали у Хабирова горячей воды

Если в прошлых годах отключение начиналось с июля, то в этом с конца августа (как раз, когда настали холода). Изначально, срок отключения был до 30.08, затем продлили до 02.09, далее до 05.09, до 12.09, и сегодня прислали письмо, что отключение ГВС до 18.09. Однако, имеется информация о том, что это еще не предел. Суммарно, срок отключения горячей воды уже превышает 14 дней, на улице установилась холодная погода, впереди отопительный сезон.Регина Гилемшина