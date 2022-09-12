Жители Республики Башкортостан стали чаще оплачивать покупки в интернете

«Совершать онлайн-покупки намного удобнее, чем в обычных розничных магазинах. Например, при заказе продуктов не нужно самому ходить с тележкой по супермаркету, а потом нести тяжелые пакеты домой – за вас это сделают работники магазина. Кроме того, это удобно, если вы покупаете продукты своим родителям или бабушкам и дедушкам, которые живут на другом конце города. Жители Башкирии давно оценили все эти преимущества, и поэтому не удивительно, что количество покупок в интернете растет из месяца в месяц».