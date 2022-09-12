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Жители Республики Башкортостан стали чаще оплачивать покупки в интернете

12 сентября 09:34
Фото: sberbank.ru
Этим летом жители Башкортостана на 10% чаще совершали онлайн-платежи на сайтах и в приложениях по сравнению с данными за январь-май.

Всего за три летних месяца было проведено почти 800 тысяч таких операций. Об этом свидетельствуют данные Сбербанка о покупках жителей региона через интернет. В исследовании учитывались все платежи на онлайн-площадках республики, подключённых к интернет-эквайрингу Сбера.

Из исследования видно, что через дистанционные сервисы в Башкортостане активнее всего приобретают электронику, товары для ремонта, дома и автомобиля.

На втором месте по популярности – доставка еды. При этом блюдам из ресторанов жители Башкирии предпочитают фастфуд – этим летом через интернет его приобрели 118 тысяч раз.

Накануне осени чаще стали покупать одежду и обувь, а также оплачивать образовательные услуги.

Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка:

«Делать покупки в интернете стало для нас нормой жизни: мы не только заказываем продукты в онлайн-магазинах, но и планируем путешествия, ищем и оплачиваем услуги подрядчиков, покупаем обучающие курсы. Сегодня благодаря банковским сервисам онлайн-оплата доступна в любых каналах: на сайтах интернет-магазинов, в соцсетях, приложениях и мессенджерах».

Азамат Салихов, управляющий Башкирским отделением Сбербанка:

«Совершать онлайн-покупки намного удобнее, чем в обычных розничных магазинах. Например, при заказе продуктов не нужно самому ходить с тележкой по супермаркету, а потом нести тяжелые пакеты домой – за вас это сделают работники магазина. Кроме того, это удобно, если вы покупаете продукты своим родителям или бабушкам и дедушкам, которые живут на другом конце города. Жители Башкирии давно оценили все эти преимущества, и поэтому не удивительно, что количество покупок в интернете растет из месяца в месяц».

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