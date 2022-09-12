«Все народы воюют»: глава Башкирии рассказал о погибших в спецоперации на Украине

Posted 12 сентября 2022, 07:49
Published 12 сентября 2022, 07:49
Modified 21 октября 2022, 16:20
Updated 21 октября 2022, 16:20
Сегодня, 12 сентября, глава Башкирии на оперативном совещании в ЦУРе рассказал о трех Героях России, которые погибли в специальной военной операции на Украине. В частности, он отметил, что погибшие были представителями разных национальностей.
Так, 26-летний Игорь Насибуллин, по словам главы региона, был удмуртом, Максим Серфимов — русским, Темерлан Ильгамов — башкиром.
— Самое главное, что мы может сказать и беречь — это дружба народов. Смотрите, все народы воюют. Все народы пошли защищать свою страну, — Радий Хабиров.