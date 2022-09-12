Видео с места пожара, нехватка мест в школах и жалобы на отопление

Сегодня в сети были опубликованы кадры из горевшего в минувшую пятницу торгово-развлекательного центр Меркурий. По словам владелицы одного из располагавшихся там бутиков, все сгорело дотла, включая хранившийся в торговых точках товар и кассовые аппараты с деньгами.
В ходе оперативного совещания в ЦУРе Башкирии Радий Хабиров высказался о «шквале» жалоб жителей республики на отсутствие отопления в жилых домах. Так, глава республики отметил, что в предыдущие дни жители региона «немножко померзли», и это спровоцировало множество обращений с просьбой включить отопление. Как сообщал Mkset, ранее стало известно, когда в Башкирии начнется отопительный сезон. Коммунальные служба обязаны включать отопление, если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха опустится до восьми градусов и ниже. В предшествующие дни она понизилась до +11 градусов тепла.
Жители улицы архитектора Рехмукова в уфимском микрорайоне Глумилино уже в течение нескольких лет вынуждены жить с разбитой дорогой. Так, дорожное полотно на улице усыпано мелкими ямками и рытвинами, асфальт под тяжестью проезжающих здесь многотонных большегрузов покрылся трещинами, вместо пешеходных дорожек с бордюрами люди вынуждены ходить по насыпи из мелкого гравия, огороженного бетонными блоками. Ситуацию прокомментировали в уфимской мэрии.
Власти Башкирии объяснили отсутствие школы на 1225 мест и детского сада на 260 мест в селе Мариинский Стерлитамакского района поиском финансирования. Как сообщили Mkset в администрации муниципалитета, потребность в данных образовательных объектах в микрорайоне Лазурный действительно имеется. В частности, необходимые документы были направлены в Министерство образования Башкирии еще в 2020 году.В ведомстве же корреспонденту Mkset заявили, что на данный момент ведется работа по определению источников финансирования разработки проектно-сметной документации по данным объектам.
Также Радий Хабиров назвал приоритетной задачей региональных властей обеспечить помощь и поддержку семьям военнослужащих, участвующих в спецоперации на территории Украины. Глава региона также выразил военнослужащим благодарность, добавив, что те в настоящий момент выполняют тяжелую и важную задачу.
В Уфе сотрудник ГИБДД ввязался в драку, которая произошла после того как он сам, будучи пьяным за рулем, нарушил ПДД и спровоцировал столкновение с иномаркой. К счастью происшествие обошлось без человеческих жертв. Однако конфликт, попавший сначала на видеозапись, а затем в соцсети, был весьма фееричным. Отмечается, что в дальнейшем мужчину может ожидать увольнение.