Прием заявок на участие в премии InterComm 2022 завершается 19 сентября

В числе победителей прошлых лет в номинации «Стратегия» были торговая сеть «Пятерочка» и компания «М.Видео-Эльдорадо». Они отличились в стратегии развития бренда работодателя и расширении воронки найма кандидатов. В частности, группа «М.Видео-Эльдорадо» внедрила стратегию, которая позволила за полгода закрыть более 500 вакансий и повысить узнаваемость бренда среди IT-аудитории с 5% до 56%.