Начала работать новая электронная торговая площадка РЭО в сфере обращения с ТКО

Следует отметить и то, что новая торговая площадка полезна не только коммерческим, но и государственным структурам. Последние с её помощью смогут быстро получать отчёты по сделкам и по другим направлениям, в том числе финансовым. Также им будут доступны аналитические материалы по местам возникновения отходов, их переработке и применению вторсырья.