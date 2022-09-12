На Камчатке и в ЯНАО состоятся мероприятия Конгресса молодых ученых

В Камчатском государственном университете имени Витуса Беринга в Петропавловске-Камчатском 21 - 23 сентября будут представлены инициативы по решению актуальных для края задач. Участники поговорят о воплощении в жизнь своих проектов в рабочих группах, отправятся с визитами на объекты инфраструктуры региона. Проектные группы мероприятия нацелены на создание систем комплексного мониторинга и прогнозирования извержения вулканов и цунами, а также на оценку эффективности снегоуборочных работ и устранения гололеда в Петропавловске-Камчатском. Кроме того, будет обсуждаться создание дистанционной системы мониторинга состояния окружающей среды, а также организация семеноводства и посадочного материала российских сортов картофеля в суровых природных условиях региона, пишет Vostokmedia.com.