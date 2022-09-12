mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 сентября 2022, 19:10

Published 12 сентября 2022, 19:10

Modified 21 октября 2022, 16:21

Updated 21 октября 2022, 16:21

На Камчатке и в ЯНАО состоятся мероприятия Конгресса молодых ученых

12 сентября 2022, 19:10
Мероприятия - спутники Конгресса молодых ученых, запланированные в Петропавловске-Камчатском на 21–23 сентября и в Салехарде (ЯНАО) на 4–6 октября, будут посвящены решению задач этих субъектов РФ при участии молодых специалистов и профессионального научного сообщества.

Мероприятия проведут перед стартом большого Конгресса молодых ученых, запланированного на 1 - 3 декабря текущего года на федеральной территории города-кампуса «Сириус». На них представят и оценят проекты в сфере НИОКР, разработанные для решения практических задач Ямало-Ненецкого автономного округа и Камчатки.

В Камчатском государственном университете имени Витуса Беринга в Петропавловске-Камчатском 21 - 23 сентября будут представлены инициативы по решению актуальных для края задач. Участники поговорят о воплощении в жизнь своих проектов в рабочих группах, отправятся с визитами на объекты инфраструктуры региона. Проектные группы мероприятия нацелены на создание систем комплексного мониторинга и прогнозирования извержения вулканов и цунами, а также на оценку эффективности снегоуборочных работ и устранения гололеда в Петропавловске-Камчатском. Кроме того, будет обсуждаться создание дистанционной системы мониторинга состояния окружающей среды, а также организация семеноводства и посадочного материала российских сортов картофеля в суровых природных условиях региона, пишет Vostokmedia.com.

На площадке правительства ЯНАО в Салехарде 4–6 октября текущего года будет проведено второе мероприятие-спутник. На нем обсудят такие важные для региона вопросы, как предотвращение деформации объектов в Арктике в ситуации изменений климата, восстановление численности сиговых видов рыб. Также обсудят селекционно-племенные проблемы северного оленеводства и создание новых технологий утилизации отходов бурового шлама.

Программа обоих мероприятий-спутников в целом включает свыше 20 мероприятий, среди которых выступления региональных глав и экспертов, визиты на объекты региональной инфраструктуры, работа 10 проектных групп, пленарная сессия и культмероприятия.

Оператор Конгресса молодых ученых, а также мероприятий-спутников — Фонд Росконгресс.

#Ольга Земскова#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика