Коренные малочисленные народы Севера Сахалина поделились этнокомпетенциями

На Сахалине с большим уважением относятся к традициям коренных малочисленных народов Севера. Чемпионат стал ещё одной площадкой, на которой мастера могли не только продемонстрировать своё умение, поделиться опытом, но и освоить новые компетенции. Наряду с соревновательной программой, проходила и ярмарка изделий народного творчества. Гости этого уникального этнопраздника получили возможность узнать секреты мастерства коренных народов Сахалина, приобрести сувениры, исполненные в традициях народностей Севера.