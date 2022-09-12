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KION и Фестиваль уличного кино покажут лучшие российские короткометражки в Уфе

12 сентября 06:24
Фото: МТС
Летом 2022 года начался IX Фестиваль Уличного Кино (12+) – самый масштабный смотр кино под открытым небом в России.

Сотни тысяч зрителей в 1000 городов выходят на улицы, чтобы посмотреть и проголосовать за лучшие российские короткометражки последних лет.

Проект стартовал 29 июня и продлится до конца сентября. Гости кинофестиваля увидят режиссерский дебют Саши Петрова, фильмы с участием Ивана Янковского, Аглаи Тарасовой, Милоша Биковича и других известных актеров.

В Уфе Фестиваль будет проходить 16 сентября в амфитеатре конгресс-холла «Торатау». Здесь представят фильмы конкурсной программы 2022, а лучшие короткометражки Фестиваля прошлых лет доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре KION. Городской показ откроет музыкальная группа «Прекрасная зелёная». Вход на мероприятие свободный.

Игорь Мишин, генеральный директор МТС Медиа/KION:

«Ценителей оригинального, самобытного, во многом даже новаторского кино в России очень много, причем не только в столице, но и во многих других уголках страны. «Фестиваль уличного кино» ежегодно дает зрителям по всей стране возможность ознакомиться с творчеством молодых режиссеров, увидеть премьерные проекты одними из первых. Авторы таких картин при этом получают не менее ценную возможность презентовать новые работы и обрести своего зрителя. Мы ожидаем, что «Фестиваль уличного кино» и в этом году откроет российскому зрителю множество новых имен и расширит аудиторию качественных авторских фильмов».

Программа

18:00 — выступление группы «Прекрасная зелёная»

19:00 — начало показа конкурсной программы Фестиваля

Для участия в конкурсе Фестиваля в этом году представлены 9 работ молодых авторов, в том числе режиссерский дебют Саши Петрова. Эксперты выбрали их из более чем 1000 заявок. Так получилась емкая, наполненная эмоциями и оригинальными сценарными ходами программа.

Победителя Фестиваля по традиции выберут зрители: по окончании показа в каждом городе они проголосуют за понравившиеся фильмы светом фонариков, а специальное устройство — люксметр — замерит уровень света. В конце сезона уровень света во всех городах будет подсчитан, а победитель получит приз — 1,5 миллиона рублей. Эти деньги команда фильма-победителя сможет потратить на разработку полнометражного дебюта.

Специально под Фестиваль центральные площади, набережные и другие общественные пространства городов будет специально реконструированы под кинозалы.

«В этом году в программе 9 совершенно неожиданных лент, некоторые из которых, я уверен, удивят зрителя. За многими работами стоят авторы, только начинающие свой путь в кино. Для них наш фестиваль — возможность представить свою работу по-настоящему массовой аудитории, рассчитывать на прозрачную систему отбора и побороться за грант в 1 500 000 рублей», — комментирует генеральный продюсер и основатель фестиваля Александр Щеряков.

В этом году Фестиваль уличного кино реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры РФ и онлайн-кинотеатра KION. Информационные партнеры Фестиваля уличного кино — «Новое радио», платформа о развлечениях и культурном досуге «Афиша», телеканал «МУЗ-ТВ».

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