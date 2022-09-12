KION и Фестиваль уличного кино покажут лучшие российские короткометражки в Уфе

«Ценителей оригинального, самобытного, во многом даже новаторского кино в России очень много, причем не только в столице, но и во многих других уголках страны. «Фестиваль уличного кино» ежегодно дает зрителям по всей стране возможность ознакомиться с творчеством молодых режиссеров, увидеть премьерные проекты одними из первых. Авторы таких картин при этом получают не менее ценную возможность презентовать новые работы и обрести своего зрителя. Мы ожидаем, что «Фестиваль уличного кино» и в этом году откроет российскому зрителю множество новых имен и расширит аудиторию качественных авторских фильмов».