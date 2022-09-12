Капремонт детской школы искусств на Сахалине проведён в рамках нацпроекта «Культура»

Модернизация ДШИ прошла в рамках национального проекта «Культура», одной из задач которого – ремонт зданий и помещений, а также замена на более современное оснащение детских школ искусств. Нынешнее обновление «Этноса» в рамках нацпроекта – не первое. Ранее на средства программы был отремонтирован первый этаж, приобретены новые музыкальные инструменты, напомнил портал Sakh.online.