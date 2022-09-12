Эксперт рассказал о сроках сдачи уже начатых новостроек в России

NEWS.ru сообщает, что Журавлев выразил мнение о том, что с уже реализуемыми проектами ничего не случиться - сильных задержек сдачи новостроек не будет. По его словам, для остановки строительства нужно прекращение финансирования, а оно у всех строящихся жилых комплексов есть, в том числе банковские кредиты.