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Эксперт рассказал о сроках сдачи уже начатых новостроек в России

12 сентября 13:48
Фото: pxhere.com
Экс-сотрудник строительных компаний «Лидер Инвест», Mirax Group и «Пионер» Никита Журавлев заявил, что несмотря на кризис в России нет причин для сильной задержки сроков сдачи новостроек, строительство которых уже началось.

NEWS.ru сообщает, что Журавлев выразил мнение о том, что с уже реализуемыми проектами ничего не случиться - сильных задержек сдачи новостроек не будет. По его словам, для остановки строительства нужно прекращение финансирования, а оно у всех строящихся жилых комплексов есть, в том числе банковские кредиты.

“В 2008–2014 годы застройщику надо было собирать деньги на стройку, и если у него падали продажи и вставала стройка, то сегодня у него куча денег. Все жилые комплексы имеют проектное финансирование, в частности банковские кредиты”, — сказал Журавлев.

Эксперт подчеркнул, что для реализации проектов строительные и отделочные материалы закупаются заранее. А за лифтами застройщики уже поехали в Китай. В будущем могут возникнуть проблемы с комплектующими на оборудование и строительную технику, но запчасти, по его ожиданию, ввезут из Турции.

В Российской Федерации уже традиционно могут на три-шесть месяцев задержать сдачу до двадцати процентов новостроек, считает Журавлев. При этом он не может ответить, что будет с новыми проектами, реализация которых еще не началась, и чем можно заменить европейские технологии.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Политика
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