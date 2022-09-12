ДТП, грязь и бомжи: как уфимцы страдают от стройки Дворца борьбы за 5 млрд рублей

— Это просто позор! Весь дом № 5 уже писал по этому поводу, все что сделали -это один раз в том году разровняли грейдером. На днях вечером машина просто села на брюхо в одной из ям. Муж тоже влетел в яму, поцарапал дно машины. Хотя мы ехали со скоростью 2 км/ч. Состояние дороги такое, что ямы объезжать уже негде, происходит порча автомобилей, — делятся местные жители уже в другом обращении к властям.