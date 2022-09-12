ДТП, грязь и бомжи: как уфимцы страдают от стройки Дворца борьбы за 5 млрд рублей

В Уфе активно ведётся стройка Дворца борьбы за 5 млрд рублей — многофункционального тренировочного центра, где наряду с борьбой будут также вестись занятия по танцам, плаванию, волейболу и другим видам спорта. Фотографиями с места стройки активно делится в соцсетях глава республики Радий Хабиров.
Сам же будущий дворец располагается на пересечении улиц Рудольфа Нуреева и архитектора Рехмукова, и жители последней от строительства спортивного объекта далеко не в восторге. На улице совсем недавно появился новый жилой комплекс. Микрорайон в настоящий момент активно отстраивается и обзаводится новой инфраструктурой.
Однако жизнь людей серьёзно омрачает развернувшаяся под окнами масштабная стройка. Все дело в снующей вдоль улицы строительной технике и, в частности, КамАЗах, перевозящих многотонные грузы. Под весом большегрузов проложенный здесь асфальт все больше приходит в негодность. Многочисленные трещины и рытвины видны здесь невооружённым глазом.
— Улица непригодна для нормального проезда автотраспорта и опасна для прохода пешеходов, особенно женщин с колясками. Обращения в администрацию Октябрьского района не возымели никакого результата. Напротив дома № 5 по Архитектора Рехмукова образовалась стихийная свалка, грязь и сборище маргинальных элементов, — сообщается в обращении на сайте Электронной приёмной органов власти республики Башкортостан.
К слову, говоря о дорожном покрытии, нельзя пройти мимо его разнообразности. Казалось бы, на таком небольшом участке дороги можно встретить асфальт, щебёнку и гравий, песок и просто голую землю, которая из-за осенних дождей уже успела превратиться в грязное месиво — все это каждый день видят и чувствуют под ногами местные жители. По их словам, с приходом непогоды обе улицы превращаются в непроходимые для пешехода — становится трудно пройти, не запачкавшись в грязи и не обрызгавшись проезжающими автомобилями.
— Это просто позор! Весь дом № 5 уже писал по этому поводу, все что сделали -это один раз в том году разровняли грейдером. На днях вечером машина просто села на брюхо в одной из ям. Муж тоже влетел в яму, поцарапал дно машины. Хотя мы ехали со скоростью 2 км/ч. Состояние дороги такое, что ямы объезжать уже негде, происходит порча автомобилей, — делятся местные жители уже в другом обращении к властям.
Автомобилисты при проезде улицы также не чувствуют себя комфортно. Отдельные участки дороги буквально усыпаны мелкими ямками и выбоинами, отчего автомобили то и дело подпрыгивают, встречая на пути очередное препятствие. Стоит также отметить, что проезд на машине здесь также затрудняют и сами грузовики, из-за которых при выезде на улицу Комсомольскую часто образовываются пробки из нескольких выстроившихся позади КамАЗа легковушек.
Проблема с дорогой и нехваткой инфраструктуры в районе новостроек беспокоит жителей уже не первый год. Так, в одном из обращений местных жителей, датируемом ещё 2016 годом, сообщается, что на улице нет пешеходного перехода, а по временно проложенной здесь дороге из бетонных плит трудно как проехать, так и пройти пешком.
— Микрорайон Глумилино активно застраивается и заселяется. Но до сих пор нет нормальной дороги от ул. Комсомольская к заселенным жилым домам по адресам ул. Архитектора Рехмукова № 3, № 7, ул. Р. Нуреева № 14. А ведь это единственная дорога, которая соединяет жителей этих домов с цивилизацией. Сейчас там узкая разбитая дорога из бетонных плит, грязь, тротуара для пешеходов нет. По ней и машины едут, и люди идут. С коляской пройти невозможно. Неоднократно были ДТП. Когда будет проложена нормальная дорога по ул. Архитектора Рехмукова с выделенной пешеходной зоной?
Отметим, что в настоящий момент при въезде на улицу со стороны Рудольфа Нуреева близ домов проложена асфальтовая дорожка с бордюрами для пешеходов. Однако при въезде со стороны Комсомольской никаких пешеходных дорожек нет. Вместо этого там установлены ограждения из бетонных плит, которые собой как обозначают пешеходную зону. Жители, в свою очередь, отмечают, что дорога, связывающая две улицы, ведёт к школам, детским садам и прочим учреждениям школьного и дошкольного образования.
Со слов местных жителей, пешеходы вынуждены передвигаться по участку, протяженностью 150-200 метров, с довольно интенсивным движением грузового и легкового автотранспорта, особенно в утренние, вечерние часы и в обеденное время. Как раз в то самое время, когда школьники и работающее население идут в школу и на работу либо возвращаются домой. Сообщается также, что здесь неоднократно происходили инциденты, в которых проезжающий автотранспорт задевал пешеходов.
Примечательным здесь является то, что при въезде на улицу Рехмукова со стороны Рудольфа Нуреева установлен знак «Движение грузовых автомобилей запрещено». Однако грузовики как ни в чём не бывало продолжают ездить, несмотря на знаки. За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в городскую администрацию.
В пресс-службе мэрии Уфы корреспонденту Mkset сообщили следующее:
— Заказчиком строительства Центра спортивной борьбы является Управление капитального строительства Республики Башкортостан. Контроль за нарушением ПДД участниками дорожного движения осуществляется сотрудниками ГИБДД.
На вопрос о том, когда жители микрорайона могут рассчитывать на ремонт дороги по улице Рехмукова, в пресс-службе уфимской мэрии также ответили — со слов властей, это случится только после окончания строительства Дворца, к 2024 году.
— К 450-летию Уфы построят новый Дворец борьбы в Октябрьском районе Уфы. Прилегающая территория к спортивному объекту будет также благоустроена, городом уже подготовлен проект. Кроме этого, будут обновлены прилегающие улицы Архитектора Рехмукова и Мусы Гареева после завершения стройки.
В администрации Уфы также добавили, что на участке службы частично восстанавливают поврежденное дорожное полотно, прилагая соответствующие фото.