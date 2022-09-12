Армения и Грузия — народы, хранимые Россией

Контакты на высшем уровне существовали очень давно, как говорится, «с незапамятных времён». Например, первым мужем прославленной царицы Грузии Тамары (1184–1213 гг.) был князь Юрий (Георгий) Андреевич, сын великого князя владимирского Андрея Боголюбского — знать Грузии выбрала его в этом качестве именно из-за общей веры православной.
После нашествия Батыя и во время ига Золотой Орды над русскими княжествами эти контакты сократились, хотя и не исчезли полностью. Да и у грузин с армянами хватало проблем с собственными угнетателями. В Средние века территории обоих государств были раздроблены в результате непрерывных войн и столкновений с османами и другими кочевыми мусульманскими народами, а также Персией; при этом грузинские княжества с конца XV века находились в вассальной зависимости от Османской империи, а территории Армении и вовсе утратили государственность и независимость, являясь предметом спора и вооруженной борьбы между турками-османами и шахской Персией.
Наша общая с Арменией и Грузией православная вера сыграла решающую роль в отношениях наших государств. Османская империя и Персия, исповедующие ислам, очень жестоко обращались с иноверцами. Это заключалось как в экономическом воздействии (все немусульмане платили налог, что прописывалось в самом Коране), так и в прямом уничтожении, а позже и в настоящем геноциде неверных народов.
Грузинские территории пытались получить защиту России от Османской империи с конца XVII века. В Россию переезжали грузинские цари (Арчил II жил в России в 1681–1685 годах и с 1699 года до своей смерти в 1713 году, Вахтанг VI — в 1724 году). Росла грузинская диаспора: при Петре I в Москве возникла Грузинская слобода, на память от которой нашим современникам в российской столице остались Грузинский вал и Большая и Малая Грузинские улицы. На протяжении XVIII века грузинские цари неоднократно обращались к России с просьбами о поддержке против Османской империи и Персии. В 1783 году Екатерина II приняла самое крупное из грузинских государств — Картли-Кахетинское царство (Восточная Грузия) под протекторат Российской империи. Этот союз стал причиной одного из самых жестоких нашествий персов на грузинскую землю. В 1795 году Ага Мухаммед Шах Каджар разгромил царя Ираклия II в Крцанисской битве, после которой захватил Тбилиси. Город был практически разрушен, 22 тысячи женщин и детей были угнаны в рабство, а из отрубленных голов мужчин, по легенде, шах приказал сложить пирамиду. После этого ужаса наследник Ираклия II, царь Георгий ХII, обратился к российскому правительству с просьбой о непосредственном включении его владений в состав Российской империи, что и произошло в 1801 году.
В ходе русско-турецких войн (1828 — 1829, 1877–1878 гг.) к России были присоединены территории Западной и Юго-Западной Грузии, также испытывавшие национальный и религиозный гнет Османской империи. В результате все грузинские территории оказались в составе России — именно из них в ХХ веке и возникла Грузия. В XIX веке эти территории получили возможность для развития, как экономического (Закавказская железная дорога, протяженность которой к 1913 году составила более 1780 км), так и культурного, религиозного: открывались духовные семинарии, развивалась грузинская литература. Грузия воспевалась в произведениях российских поэтов, грузинские студенты получали образование в российских университетах.
«На протяжении веков Грузия не была единой. Существовали разрозненные грузинские княжества, которые постоянно подвергались набегам со стороны воинственных соседей, например, Персии. В результате грузинские княжества терпели поражения, а князья были вынуждены подписывать мирные договора в ущерб себе и своим территориям, а дань были вынуждены выплачивать живым товаром. Это были дети, женщины, мужчины. Но с конца XVIII века ситуация в корне изменилась. Благодаря усилиям России Грузия не только сохранила свои территории, но и впервые за много веков стала единым централизованным государством».
Олег Науменко, кандидат исторических наук, доцент кафедры социальных наук и технологий в МИСиС
В результате Русско-турецкой войны 1827–1828 годов в состав России также вошли территории Восточной Армении (Эриванское и Нахичеванское ханства). На тот момент армяне, с XIV века изгонявшиеся со своей территории, составляли лишь 20% населения.
Россия организовала репатриацию армян. Присоединение Восточной Армении к России стало основой для армянского культурного ренессанса. История XIX века — это история успехов армянской буржуазии за пределами Восточной Армении, в торгово-промышленных центрах Закавказья — Тбилиси, Баку и Батуми. Статистика утверждает, что в конце века 62% предприятий торговли и промышленности Тбилиси принадлежали армянскому капиталу, его доля в обороте составляла 73%. 66% акционерных банков Тбилиси также принадлежали армянскому капиталу. В бакинской нефтяной промышленности с момента её основания доминировал армянский капитал (Мирзоян и другие) — из 295 нефтяных скважин Баку в 1879 году ему принадлежали 155. Армянские меценаты основывали в Закавказье и за его пределами школы, типографии, благотворительные общества и больницы.
Во второй половине XIX века «армянский вопрос» — дискриминация армян в Османской империи — неоднократно обсуждался на общеевропейском уровне. Россия по итогам Русско-турецкой войны 1877–1878 годов заняла часть Западной Армении; однако Британия на Берлинском конгрессе настояла на возврате части территорий в состав Османской империи. Осуществление реформ по отношению к армянам в Османской империи ставилось под международный контроль, что позволило туркам не только не предпринимать никаких усилий, но и проводить чудовищные этнические чистки, фактически — геноцид армянского населения, в годы Первой мировой войны унесший более миллиона человек убитыми. После распада Российской империи советская власть пыталась отстоять для Армении территории, завоеванные Россией в 1878 году; однако ни в 1920-е годы, ни по итогам Второй мировой войны Советском Союзу это сделать не удалось, и в 1953 году СССР отказался от территориальных претензий к Турции.
«В случае сохранения персидского, турецкого господства над армянским народом, его судьба была бы плачевна. Армения лишилась государственности еще в средние века и, по большому счету, армянский народ уже тогда был во многом рассеян по миру. Его ареал, непосредственно территория Армении — это Армянское нагорье — поделен между Османской империей и Персидским царством в его различных итерациях. К XVIII столетию армяне уже неоднократно обращались к русским властям с просьбой в той или иной форме оказать им покровительство. В частности, была попытка такого обращения к Петру Великому. Но только с конца XVIII века, после того, как в состав России вошла Грузия, по крайней мере формально, русские цари получили возможность активно вмешиваться в судьбу армянского народа. В начале XIX века в целом ряде войн против Персии русские войска смогли освободить Восточную Армению вместе с городом Эривань, нынешний Ереван. Это было действительно во многом актом спасения армянского народа, потому что гнет был не только национальный — гнет был хозяйственный, гнет был религиозный. Освобождение Эривани, взятие ее князем Паскевичем — знаковый эпизод в истории армянского народа, который положил конец не только господству иноземцев, но и обеспечил сохранение армян как нации, армянской культуры. И благодаря этому Армения сегодня существует на карте мира».
Александр Вершинин, кандидат исторических наук, старший преподаватель исторического факультета МГУ
В советское время Грузия считалась самой «богатой» республикой в составе СССР, и сами жители этой ныне независимой страны с ностальгией вспоминают 70-е годы прошлого века, когда они «жили при коммунизме». Союзными властями было создано свыше 50 тысяч предприятий (в их числе — уникальный завод ферросплавов в Зестафони), более 40 тысяч объектов здравоохранения, многие десятки миллионов квадратных метров жилья, построены разветвленная железнодорожная сеть и первоклассные автодороги, каскадные ГЭС, приморские и горные курорты. Была организована и уже к середине 70-х завершена полная газификация республики. Начиная с 60-х годов, в республику ежегодно вкладывались многие миллиарды, а то и десятки миллиардов рублей. В бюджете республики оставалось минимум 60% валютной и рублевой прибыли. Всего в советский период в Грузию было вложено более 500 миллиардов долларов. В Тбилиси ещё и самостоятельно распределяли союзные дотации, в том числе и по регионам — фантастическая вольность по тем временам. В результате Абхазия с Южной Осетией реально получали в целом лишь 5-7% средств, что стало одной из причин подспудного роста недовольства в этих краях (и имело последствия уже в постсоветский период). Более того, 6-8% земли были в частных руках, и урожаи с них беспрепятственно вывозились на рынки в Москве, Ленинграде и других городах РСФСР. Средний уровень зарплаты, пенсий, стипендий и социальных пособий в советской Грузии был минимум на 20% выше, а розничные цены и тарифы — на 15–25% ниже российских.
У Армении не было репутации «витрины социализма», как у Грузии, но Москва была щедра и к этой республике Закавказья. Территория Армянской ССР составляла 0,13% от общей территории страны, а население — 1,1% населения. Но ее удельный вес по 15 видам промышленной продукции составлял от 5 до 35% общесоюзного производства. Армения занимала первое место среди союзных республик по производству некоторых видов высокоточных станков, туфовых стеновых блоков, сыра; второе место — по выпуску молибденового концентрата, медного купороса, передвижных электростанций, гидронасосов, часов; третье место — по производству рафинированной меди, синтетического каучука, автомобильных покрышек, кузнечно-прессовых машин, электродвигателей переменного тока.
Армения и Грузия также были крайне сильны в культурном плане. Были созданы киноконцерны «Грузия-фильм» в Тбилиси и «Арменфильм» в Ереване. За период существования киностудий на них было отснято свыше 2000 фильмов. Грузия и Армения подарили нам много прекрасных режиссеров и актеров, как например Георгий Данелия (фильмы: «Афоня», «Осенний марафон», «Мимино»), Армен Джигарханян, Сергей Параджанов.
В Советском Союзе также соблюдалось равенство среди народов в правительстве, часть высших партийных руководителей были представителями армянского и грузинского народа, из наиболее ярких примеров: председатель Совета Министров СССР Иосиф Виссарионович Джугашвили (Сталин), министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе (будущий президент Грузии), министр внешней торговли СССР Анастас Микоян.
31 марта 1991 года состоялся референдум, на котором был поставлен вопрос о восстановлении независимости Грузии. В итоге 89,9% населения проголосовало «за» восстановление независимости. Страна сразу вступила в стадию конфликта с автономными в советское время Абхазией и Южной Осетией. Конфликт быстро перешел в вооруженную фазу. Практически одновременно началась и гражданская война между сторонниками первого президента Грузии Звиада Гамсахурдиа и войсками, которые захватили власть (Национальная гвардия Грузии и военизированная группировка «Мхедриони»). В итоге лидером Грузии стал бывший министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе. Политическим результатом военного конфликта стала потеря грузинского контроля над территорией Абхазии. Для разделения сторон на территорию Абхазии были введены Коллективные силы по поддержанию мира в зоне конфликта под эгидой СНГ. Таким образом, присутствие там российских войск получило правовое обоснование. За первые годы независимости, на фоне политических междоусобиц, Грузия утратила большую часть экономического потенциала, созданного в советский период. Внешняя политика Грузии характеризуется смещением вектора интересов от России к Западу, к так называемому «европейскому пути развития».
Финал СССР был ознаменован многими бедствиями в Армении, начиная с разрушительного землетрясения в Спитаке 1988 года и заканчивая конфликтом вокруг Нагорного Карабаха с Азербайджаном. 23 сентября 1991 года Армения провозгласила независимость, а 25 сентября Верховный Совет Армянской ССР принял Декларацию о независимости Армении. В октябре того же года высший законодательный орган Армении избрал своего председателя Левона Тер-Петросяна первым президентом страны. 5 мая 1994 года при посредничестве России, Киргизии и Межпарламентской Ассамблеи СНГ в Бишкеке три стороны конфликта в Нагорном Карабахе — Азербайджан, власти самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики и Армения — подписали протокол, на основании которого 12 мая была достигнута договоренность о прекращении огня. В зоне конфликта установилось перемирие, которое было нарушено Второй Карабахской войной в сентябре–ноябре 2020 года.
Как суверенные государства Грузия и Армения были возрождены после распада СССР. На сегодняшний день политика развела Москву и Тбилиси дальше, чем она развела Москву и Ереван. Но и Армения, и Грузия имеют с Россией тесные культурные связи и разделяют общие духовно-нравственные ценности.