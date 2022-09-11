В Уфе назвали вероятную причину возникновения пожара в ТРЦ «Меркурий»

Предварительной причиной возникновения пожара в уфимском ТРЦ «Меркурий» была названа аварийная работа электрооборудования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Сообщается, что возгорание произошло на третьем этаже здания близ мебельного магазина. Также отмечается, что в ходе доследственной проверки был проведен опрос среди свидетелей начала пожара, а также были отсмотрены записи с камер видеонаблюдения.
По словам собеседника информационного агенства, более конкретная причина и место возникновения огня будет установлено в дальнейшем в ходе проведения надлежащих экспертиз.
Напомним, пожар в уфимском торгово-развлекательном центре «Меркурий» произошёл двумя днями ранее, девятого сентября. Огнём были объяты несколько тысяч квадратных метров торговых площадей. Тушение пожара заняло почти сутки.
По данным МЧС по РБ, погибших и пострадавших в результате пожара нет. Сообщается также, что с места происшествия удалось эвакуировать 56 животных из контактного зоопарка в ТРЦ.
Примечательно, что многие владельцы торговых точек, рискуя жизнью, направились в горящее здание, чтобы спасти оставшийся там товар. В свою очередь, очевидцы сообщали об актах мародерства, совершённых во время пожара недобросовестными гражданами.