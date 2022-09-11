Радий Хабиров назвал главное богатство Башкирии

Радий Хабиров подчеркнул, что именно учителя родных языков играют огромную роль в том, чтобы прививать уважение к культуре, языкам и традициям народов, которые живут на территории России. Также глава региона обозначил ключевую роль полилингвальных школ, в которых делается упор на изучении языков. В республике уже работают четыре таких гимназии.