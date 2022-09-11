mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 сентября 2022, 09:52

Published 11 сентября 2022, 09:52

Modified 21 октября 2022, 16:20

Updated 21 октября 2022, 16:20

Радий Хабиров назвал главное богатство Башкирии

Радий Хабиров назвал главное богатство Башкирии

11 сентября 2022, 09:52
Фото: 1MI.
Об этом руководитель региона высказался на пленарном заседании III Межрегионального форума учителей родного языка и литературы

В ходе пленарного заседания III Межрегионального форума учителей родного языка и литературы глава республики Радия Хабиров рассказал о том, что, по его мнению, является главным богатством Башкирии. Мероприятие, в рамках которого выступил руководитель региона, состоялось 10 сентября в Конгресс-холле «Торатау».

Так, по словам Радия Хабирова, главное богатство Башкирии — это дружба народов. Также глава республики в рамках своего выступления обозначил основные задачи дальнейшего развития национального образования, уделив особое внимание патриотическому воспитанию.

Радий Хабиров подчеркнул, что именно учителя родных языков играют огромную роль в том, чтобы прививать уважение к культуре, языкам и традициям народов, которые живут на территории России. Также глава региона обозначил ключевую роль полилингвальных школ, в которых делается упор на изучении языков. В республике уже работают четыре таких гимназии.

#Азамат Нухов#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика