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В толбазинскую больницу поступило 10 новых аппаратов ЭКГ

10 сентября 14:05
Фото: 1MI
В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» Толбазинская центральная районная больница получила десять электрокардиографических модульных систем мониторинга пациента.

При помощи ЭКГ-модулей врачи могут снимать кардиограмму прямо в машине скорой помощи и отправлять ее специалистам для консультации. Использование телемедицинской ЭКГ-системы позволит производить круглосуточную регистрацию и дистанционную передачу ЭКГ на кардиосервер в месте нахождения пациента, получать автоматические измерения, интерпретацию ЭКГ, а также проводить оперативную консультацию врачами-специалистами Регионального сосудистого центра.

В конечном счете это позволит исключить ошибки в диагностике сердечно-сосудистых заболеваний, обеспечить своевременную медицинскую эвакуацию пациентов, выбирать правильную тактику в лечении кардиологических больных на догоспитальном этапе

По словам врачей, новые электрокардиографы очень компактные, в удобных сумках. Поэтому их смогут использовать как врачи поликлиник, так и медработники в стационарах.

#Новости#Здравоохранение#Касается каждого#Андрей Королев#Общество
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