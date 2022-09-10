В Чишминском районе Башкирии хотят построить Евразийский музей кочевых цивилизаций

В Чишминском районе Башкирии планируется построить Евразийский музей кочевых цивилизаций. По словам главы РБ Радия Хабирова, мастер-план музея должен быть сформирован до конца этого года, а в 2023 году на площадке будущего комплекса откроют современный визит-центр.
Предполагается, что музей будет построен рядом с мавзолеем Тура-хана — археологическим памятником XIV века недалеко от д. Нижняя Тима. При этом доподлинно неизвестно, кем именно был Тура-хан: кто-то утверждает, что это прямой потомок Чингисхана, обосновавшийся на башкирских землях, кто-то считает его братом хана Басмана, местного правителя времен Ногайской Орды.
— Мы предполагаем, что Башкортостан был административным центром тех государств, которые существовали на нашей земле, — великое золотоордынское ханство, каганаты, иные государственные образования. Если при этом мы докажем причастность к нашей республике Тамерлана, что пока не подтверждено, это будет настоящий научный прорыв, — говорил Радий Хабиров.
Строительство музея глава республики впервые анонсировал этим летом на открытии музея «Шульган-таш», заявив, что это будет ансамбль исторических архитектурных объектов, дополненных экспозиционными павильонами и лабораториями. По его словам, строительство займет от 5 до 10 лет.
Радий Хабиров подчеркнул, что мастер-план Евразийского музея кочевых цивилизаций необходимо сформировать до конца 2022 года. Это позволит определить приоритетные направления развития прилегающей к мавзолею территории, подготовить график строительно-монтажных работ, а также привлечь инвесторов, ремесленников, научные и общественные организации к участию в этом масштабном проекте.
— Очень важно на основе достоверных исторических документов и археологических исследований определить особенности создаваемого музея, до конца понять уникальность личности Тура-хана и начать разработку событийной программы на этой территории, — отметил руководитель региона.
Одним из первых крупных мероприятий в рамках проекта может стать Международная научно-практическая конференция «Мажитовские чтения», посвященная памяти ученого-археолога, профессора, доктора исторических наук Нияза Мажитова. Она призвана популяризировать археологическое, историческое и культурное наследие народов Башкортостана. В 2022 году этот форум пройдёт с 22 по 25 ноября. Глава Башкортостана предложил проводить его ежегодно.
В 2023 году на площадке будущего музея появится современный визит-центр. Глава Башкортостана поручил Правительству республики совместно с администрацией Чишминского района проработать круг потенциальных инвесторов для развития рекреационных объектов, сферы услуг и ремёсел.
— Мы готовы приглашать таких предпринимателей на заседания «Инвестчаса», оказывать всестороннюю поддержку их проектам, — добавил Радий Хабиров.
Справка:
Глава Башкортостана Радий Хабиров представил концепцию Евразийского музея кочевых цивилизаций в июле 2022 года на открытии историко-культурного комплекса «Шульган-Таш». Новый объект объединит несколько ключевых исторических памятников. В их числе — золотоордынские каменные мавзолеи Тура-хана и Хусейн-бека.
Согласно распоряжению Главы Башкортостана, сформирована рабочая группа по созданию Евразийского музея кочевых цивилизаций. 30 августа в Чишминском районе руководитель региона Радий Хабиров провёл её выездное совещание.