Учалинский ГОК посетил Глава Башкирии Радий Хабиров

«На Учалинском горно–обогатительном комбинате очень высокая, высокопроизводительная и наукоемкая культура труда. Коллектив работает рука об руку с наукой, здесь добывают так нужные стране медь, цинк и другие металлы. Здесь реализуют большие инвестпроекты, строят очистные сооружения, тем самым уделяя большое внимание экологическим вопросам. Мы гордимся этим предприятием. Они большие молодцы», - сказал Радий Хабиров.