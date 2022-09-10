Бригада санавиации помогла ребенку из Башкирии

6 сентября за тяжёлым пациентом в Республиканскую детскую клиническую больницу из Москвы прилетел спецборт Центра санитарной авиации ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр им. Н. И. Пирогова». Перелет был организован Минздравом РБ — пациента отправили продолжить лечение в Санкт-Петербургском государственном педуниверситете Министерства здравоохранения РФ.
— Перевод был рекомендован специалистами Федерального центра при проведении телемедицинской консультации. Ребенка подготовили к переводу анестезиологи-реаниматологи детской клинической больницы, — рассказал главврач РДКБ Рустэм Ахметшин, добавив, что все прошло успешно.
Маленького пациента доставили в Санкт-Петербургский университет для продолжения дальнейшего спецлечения.
Добавим, что в 2021 году санитарная авиация Башкирии выполнила 145 вылетов, на данный момент за неполный 2022 год уже выполнено 148 вылетов и эвакуировано 154 человека.