mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Бригада санавиации помогла ребенку из Башкирии

10 сентября 11:46
Фото: 1MI
Развитие санавиации в Башкирии реализуется благодаря федеральному проекту «Развитие первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение».

6 сентября за тяжёлым пациентом в Республиканскую детскую клиническую больницу из Москвы прилетел спецборт Центра санитарной авиации ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр им. Н. И. Пирогова». Перелет был организован Минздравом РБ — пациента отправили продолжить лечение в Санкт-Петербургском государственном педуниверситете Министерства здравоохранения РФ.

— Перевод был рекомендован специалистами Федерального центра при проведении телемедицинской консультации. Ребенка подготовили к переводу анестезиологи-реаниматологи детской клинической больницы, — рассказал главврач РДКБ Рустэм Ахметшин, добавив, что все прошло успешно.

Маленького пациента доставили в Санкт-Петербургский университет для продолжения дальнейшего спецлечения.

Добавим, что в 2021 году санитарная авиация Башкирии выполнила 145 вылетов, на данный момент за неполный 2022 год уже выполнено 148 вылетов и эвакуировано 154 человека.

#Новости#Здравоохранение#Касается каждого#Андрей Королев#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48