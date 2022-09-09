«Жизнь в долг»: как власти Башкирии оплачивают еду, форумы и перелеты задним числом

Сразу после отмены коронавирусных ограничений в Башкирии возобновили массовые мероприятия. В текущем году их провели достаточно много. Например, со 2 по 4 июня в Сибае прошел Четвертый Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2022». Для транспортного обслуживания гостей республиканский Минтранс заказывал автобусы большого, среднего и малого класса. Сообщение о закупке у единственного поставщика опубликовали только 18 июля, через две недели после окончания форума, а контракт стоимостью почти 3,2 млн рублей заключили лишь 22 июля. Судя по всему, исполнитель — ГУП «Башавтотранс» — перевозил гостей по устным договоренностям. Ну, а потом, спустя много дней после мероприятия, с ним расплатились.