Власти обвинили учителя в принуждении изучать башкирский после жалоб родителей

Что касается нового образовательного стандарта, то на него с 1 сентября переходят первые и пятые классы. При этом родители могут попросить перевести детей на обновленный ФГОС, написав соответствующее заявление, а могут и не попросить. Кроме того, вопрос о переходе на новый ФГОС решается общеобразовательной школой, «исходя из имеющихся ресурсов».