Власти Никарагуа планируют увеличить импорт пшеницы из России

Акоста сообщил, что запланированная на текущий год отгрузка уже осуществляется в никарагуанских портах. Кроме того, он заявил, что республика готова рассмотреть новые варианты оплаты.
Помимо этого, министр отметил, что операции по оплате импортируемой пшеницы могут осуществляться в рублях, так как относятся к закупке продуктов первой необходимости, а значит, не могут попадать под санкционные ограничения, сообщает Russian.rt.com
Также он подчеркнул, что РФ и Никарагуа находятся в процессе обсуждения вопроса об экспорте никарагуанских кофе, мясной продукции и сахара в Российскую Федерацию.
Известно, что Акоста ранее заявлял, что Никарагуа не намерена вводить санкции против РФ.