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Власти Никарагуа планируют увеличить импорт пшеницы из России

9 сентября 03:41
Фото: piqsels.com
Министр финансов Никарагуа Иван Актоста заявил, что правительство республики планирует увеличить поставки пшеницы из России.

Акоста сообщил, что запланированная на текущий год отгрузка уже осуществляется в никарагуанских портах. Кроме того, он заявил, что республика готова рассмотреть новые варианты оплаты.

Помимо этого, министр отметил, что операции по оплате импортируемой пшеницы могут осуществляться в рублях, так как относятся к закупке продуктов первой необходимости, а значит, не могут попадать под санкционные ограничения, сообщает Russian.rt.com

Также он подчеркнул, что РФ и Никарагуа находятся в процессе обсуждения вопроса об экспорте никарагуанских кофе, мясной продукции и сахара в Российскую Федерацию.

Известно, что Акоста ранее заявлял, что Никарагуа не намерена вводить санкции против РФ.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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