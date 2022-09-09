ВКонтакте провела Content Day

«Принимая во внимание тренд на высокую скорость потребления информации, наша технологическая команда готовит новую концепцию рекомендаций — она включает в себя ML-адаптацию контента с учётом „клипового мышления“. Уже сейчас нейросети ВКонтакте генерируют разные обложки к видеороликам для зрителей с различными интересами и паттернами поведения. В будущем алгоритмы будут помогать вовлекать пользователей в длинный контент с помощью коротких форматов — например, знакомить с продолжительным видео через автоматически созданный короткий клип-трейлер или привлекать внимание к лонгриду с помощью короткого текста-выжимки. Все изменения дизайна, которые мы подготовили, также направлены на то, чтобы наращивать мощность сквозных рекомендаций и в итоге дарить счастье пользователям, предугадывая их потребности и реагируя на то, как они оценивают тот или иной контент».