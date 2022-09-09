В Уфе на устроившую скандал в детской поликлинике женщину написали заявление

Напомним, что причиной конфликта, судя по кадрам видеозаписи, послужило то, что ребенка агрессивно настроенной уфимки отказались принимать в поликлинике. Кроме того, женщина угрожала сотруднице регистратуры отцом ребенка, а также словами: «приедут ты отсюда не уедешь».