В METRO снизили цены на товары для жителей Уфы

Новые цены жители Уфы могут увидеть уже сейчас. Для выгодного продуктового шоппинга достаточно обращать внимание на желтые ценники: товары с такой пометкой имеют самую привлекательную стоимость. Есть сомнения? Можно принять участие в программе «Гарантия низких цен». Если уфимец обнаружит в другом розничном магазине товар дешевле, чем в METRO, он сможет вернуть разницу в 10-ти кратном размере кэшбеком. С начала акции покупателям вернули уже более 1 миллиона рублей.