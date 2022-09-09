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Такие простые и сложные «Шарики»
9 сентября 16:05
В 90-е игра «Color Lines», получившая в обиходе название «шарики», была установлена на большинстве офисных компьютеров. Простая, но в то же время невероятно сложная головоломка, в которой невозможно выиграть, породила целый жанр современных игр.
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