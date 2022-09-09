РАНХиГС: Названы самые востребованные профессии в регионах РФ

Проект начался в 2021 году, а завершится в 2024-м. В этом году в Президентской академии новую специальность освоят минимум 115 тыс. учащихся. В рамках проекта РАНХиГС бесплатно проводит свыше 1 тыс. курсов профпереподготовки и повышения квалификации по различным направлениям. Это как рабочие специальности, так и сфера управления бизнесом. Помимо этого, на многочисленных курсах можно освоить универсальные навыки: деловой английский, мастерство ведения переговоров, бюджетная грамотность и многие другие.