«Платить придется в любом случае — либо деньгами, либо информацией»

Все чаще в соцсетях появляются гневные посты пользователей VPN-сервисов — люди жалуются на мошенников, которые украли их персональные данные. У кого-то в интернет утекли фотографии с отпуска, а у кого-то — пароли к банковским картам. Главная цель, которую преследуют злоумышленники — вымогательство денег. Эксперт рассказал, как застраховать себя от потери чувствительных личных данных и финансов.
Из телефона — к мошенникам
Специалисты объясняют, что VPN-сервисы пропускают через себя все данные пользователя. Анонимайзеры получают доступ к истории посещения сайтов, к фото, выкладываемым в сеть, а также логинам и паролям. Эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, генеральный директор студии lab.AG Артем Геллер сравнивает принцип работы VPN-сервисов с публичными сетями Wi-Fi в кафе, хостеле или других общественных местах. В обоих случаях владельцы таких сервисов могут заполучить весь ваш трафик вместе с важными данными, которые вы не собирались никому показывать.
«В лучшем случае данные сольют на черную биржу, где их купит крупное маркетинговое агентство для таргетинга своей рекламы. В худшем — данные попадут в руки откровенных мошенников, которые зарабатывают разводами доверчивых пользователей», — объясняет Геллер.
По его словам, VPN-сервисы не очень-то заботятся о безопасности своих пользователей. Анонимайзеры собирают и накапливают внушительные объемы данных, но затем могут использовать их как угодно. Пользователь может не знать об этом до последнего, пока однажды не потеряет деньги или личные данные.
«ВПН не выход»
Об опасности VPN-сервисов знают теперь не только эксперты: многие пользователи соцсетей уже попались на удочку мошенников и рассказали, как стали жертвами утечки данных.
Одна из серьезных проблем, которую может принести VPN, — это шпионское программное обеспечение, которое хакеры разрабатывают специально для кражи учетных данных. После установки такого приложения ПО обеспечивает цифровым ворам доступ к вашему устройству.
История москвички Киры показательна — она скачала VPN, чтобы купить вещи со скидками на сайтах компаний, ушедших с российского рынка. Но вместо нового гардероба по выгодной цене девушка получила сплошные проблемы: с VPN в довесок шла скрытая программа-шпион. В итоге ссылка привела Киру на поддельный сайт магазина, и деньги, перечисленные на «покупку» брендов, утекли к мошенникам.
«Сколько денег я потеряла, говорить не буду, муж убьет! Но, девочки, сами знаете, насколько меня «обули». Никогда и нигде до этого я такие длинные посты не писала, но здесь думаю — молчать нельзя, потому что знаю, многие из вас по всяким брендам скучают, да, замены пока нет, но и ВПН не выход. Даже не вздумайте!» — посоветовала Кира на своей странице во «ВКонтакте».
«Они просто читали мои переписки»
Еще одна популярная схема — украсть личные данные, изучить их, а потом выманить деньги, например, на срочное лечение кого-то из родных. Одной из таких жертв стала студентка московского вуза Влада. Мошенники позвонили ей и сообщили тяжелую новость — ее маме срочно требуется лечение. При этом злоумышленники точно называли все имена и другую информацию, чтобы «клиент» не усомнился в подлинности ситуации. Влада поверила, и ей пришлось взять 300 тыс. рублей в микрокредитной организации под грабительский процент. 200 тыс. рублей из этой суммы оформили на себя еще две девушки. Влада отправила деньги обманщикам, а на следующий день ей позвонила мама. Оказалось, она просто провела все выходные на даче без связи. Теперь выплачивать кредит придется всей семье.
«Где-то в марте-апреле я скачала впн, позже они начали пачками тупить, а я пачками скачивать, чтобы переключаться между ними. В июне у меня увели страничку в «ВК», потом мне пришлось блокировать карту, потому что позвонили из отделения и сказали, что кто-то пытается ей воспользоваться, ну а потом уже вот эта история с мамой. Ее нет в социальных сетях, я нигде и никому не рассказывала о ее заболеваниях, да вот даже номер поликлиники и ФИО врача откуда им знать? Думаю, они просто читали мои переписки и видели, как мама мне отправляет выписки из истории болезни», — написала Влада в соцсетях.
Серая зона
Все VPN-компании вне зависимости от того, платный или бесплатный сервис они предоставляют, — это огромная серая зона, уверен Артем Геллер.
«Через эти компании проходят наши данные, а как они с ними поступают — это уже их ответственность, нравственные принципы и так далее. Но точно одно: это бизнес. А любой бизнес требует денег. Как их заработать? Например, слить базы данных. Так что у пользователей нет никаких гарантий в принципе», — говорит эксперт.
VPN не может дать гарантий пользователю и обеспечить полную конфиденциальность, безопасность и анонимность. Сегодня 100-процентную защиту не могут обеспечить никакие решения, предупреждают эксперты. Поэтому самый надежный способ сохранить личные данные — не использовать VPN, считает Артем Геллер.
«Сервисы делятся на платные и бесплатные, но платить придется в любом случае — либо деньгами, либо информацией», — говорит специалист.