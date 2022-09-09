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Первый снег в Башкирии выпал на горе Иремель и устроил настоящую вьюгу

9 сентября 16:01
Фото: vk.com Типичная Уфа
Первый снег оказался не парой снежинок, а настоящей вьюгой, которая удивила туристов, сообщают многочисленные паблики в соцсетях 8 сентября.

Первая декада сентября не перестает удивлять. Вслед за неожиданным похолоданием после изнуряющей жары августа, республика удивила первым снегом 8 сентября. Причем не изморозью и парой снежинок, которыми с натяжкой зачастую называют дождь в прохладную погоду, а настоящей снежной вьюгой.

Предвестник скорой зимы был замечен на горе Иремель в Белорецком районе, первым увидели природное явление и рассказали о нем постояльцы гостевого комплекса «Дом61». Они и сообщили, что во время восхождения туристов из Екатеринбурга и съемочной команды из Москвы начался снег и настоящая вьюга — погода менялась буквально на ходу.

Ранее Mkset публиковал прогнозы синоптиков о том, когда ждать первого снега уфимцам. По мнению специалистов первые белые хлопья упадут на столицу Башкирии уже в этом месяце, однако днем от них не останется и следа.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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