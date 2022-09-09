Первый снег в Башкирии выпал на горе Иремель и устроил настоящую вьюгу

Предвестник скорой зимы был замечен на горе Иремель в Белорецком районе, первым увидели природное явление и рассказали о нем постояльцы гостевого комплекса «Дом61». Они и сообщили, что во время восхождения туристов из Екатеринбурга и съемочной команды из Москвы начался снег и настоящая вьюга — погода менялась буквально на ходу.