На Евробаскете произошел скандал между сборными Грузии и Турции

По данным «Советского спорта», ссылающего на американские СМИ, по поводу второго происшествия ФИБА ведет расследование.
Сначала во время игры подрались турецкий баскетболист Фуркан Кормаз и его визави из Грузии Дудо Санадзе. Оба спортсмена получили удаление до конца матча за стычку.
Но после случившегося Санадзе, Торнике Шенгелия и Гога Битадзе вместе с секьюрити совершили нападение на Кормаза. По крайней мере, об этом утверждает сборная Турции.
Напомним, что Евробаскет-2022 принимают Грузия, Чехия, Италия и Германия.