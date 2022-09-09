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На Евробаскете произошел скандал между сборными Грузии и Турции

9 сентября 17:12
Фото: pxhere.com
Между сборными Грузии и Турции на проходящем в четырех странах чемпионате Европы по баскетболу произошел скандал.

По данным «Советского спорта», ссылающего на американские СМИ, по поводу второго происшествия ФИБА ведет расследование.

Сначала во время игры подрались турецкий баскетболист Фуркан Кормаз и его визави из Грузии Дудо Санадзе. Оба спортсмена получили удаление до конца матча за стычку.

Но после случившегося Санадзе, Торнике Шенгелия и Гога Битадзе вместе с секьюрити совершили нападение на Кормаза. По крайней мере, об этом утверждает сборная Турции.

Напомним, что Евробаскет-2022 принимают Грузия, Чехия, Италия и Германия.

#Новости#Марина Колодкина#Спорт
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