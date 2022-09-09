«Мечту убили»: в Уфе детей приняли на «бюджет» Центра гимнастики, а потом передумали

Приходим — говорят «места сократились, придите на отбор». Моим 4 года, участвуют в отборе и дети 5 лет, естественно, дети ничего не умеют делать, так и не было об этом сказано, мы туда и хотели водить, чтобы научили! И знаете, как-то некрасиво сначала детям давать надежду, а потом рушить ее! Троих детей водить на секции платно — это накладно, и не каждый может себе это позволить! А мечту у детей убили…Анна Новикова