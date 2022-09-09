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«Мечту убили»: в Уфе детей приняли на «бюджет» Центра гимнастики, а потом передумали

9 сентября 11:06
Фото: 1MI
Многодетная мама девочек близняшек из Уфы пожаловалась главе Башкирии на странности при наборе в новый центр гимнастики на его странице в соцсетях 9 сентября.

В начале лета на родной для Радия Хабирова улице Авроры в Уфе открыл свои двери Центр гимнастики республики Башкортостан. Центр торжественно открыли по поручению президента Путина и присвоили ему имя гимнастки и Олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной.

Однако для уфимки Анны Новиковой, которая воспитывает троих детей, новый учебный год в секции начался не так, как она рассчитывала.

— Сколько красоты и пафоса, но как всегда все за деньги! — начала с негодования свой комментарий на странице у Радия Хабирова женщина.

Женщина рассказала о том, что документы двум близнецам она отправила в июле. По словам Новиковой, в Центре ей сказали, что ее дети приняты на бюджетную основу. Со слов женщины, дети с нетерпением ждали осени, однако, придя в Центр, услышали совсем другие слова.

Приходим — говорят «места сократились, придите на отбор». Моим 4 года, участвуют в отборе и дети 5 лет, естественно, дети ничего не умеют делать, так и не было об этом сказано, мы туда и хотели водить, чтобы научили! И знаете, как-то некрасиво сначала детям давать надежду, а потом рушить ее! Троих детей водить на секции платно — это накладно, и не каждый может себе это позволить! А мечту у детей убили…Анна Новикова

Mkset обратился в Центр гимнастики с редакционным запросом с просьбой прояснить ситуацию.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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