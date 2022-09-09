Основные выборы депутатов сельсоветы состоятся в сентябре 2022 года в селе Тукаево и в селе Абзаково. Таким образом, Тукаевский и Абзаковский сельсоветы полностью обновят состав местных органов самоуправления.
В остальных муниципалитетах Башкирии пройдут дополнительные муниципальные выборы в районные, городские и сельские советы депутатов.
Выбирать народных избранников будут в:
Всего в Башкирии на выборы в сентябре 2022 года свои кандидатуры выдвинули 216 кандидатов. Бороться же придется за замещение 61 депутатского мандата.
Ознакомиться со списком депутатов по своему избирательному округу можно на сайте Центризбиркома Башкирии либо на портале «Госуслуги» в разделе «Мои выборы».
Для голосования в Башкирии установили один день. Прийти проголосовать за народных избранников можно 11 сентября. В этот день участки будут открыты с 7 часов утра до 9 часов вечера по местному времени.
Избиратели, которые в назначенный для голосования день не смогут посетить избирательные участки по месту своего жительства в силу уважительных обстоятельств (командировки, состояние здоровья, отпуск, исполнение государственных либо общественных обязанностей и др.), могут отдать свои голоса досрочно.
Досрочные выборы в Башкирии проходят с 31 августа по 10 сентября в участковых избиркомах по месту регистрации избирателя. В рабочие дни проголосовать можно с 16.00 до 20.00, в выходные дни — с десяти часов утра до двух часов дня.
Услуга «мобильный избиратель» на муниципальных выборах в Башкирии недоступна.
Списки избирательных участков в районах, сельских поселениях и городах Башкирии можно посмотреть на сайте Центризбиркома Республики Башкортостан. Здесь доступна информация обо всех адресах нахождения ТИК.
Найти свой участок для голосования на выборах в сентябре 2022 года можно также на сайте Центризбиркома РФ. Чтобы найти нужный участок, необходимо ввести свой адрес по прописке в поисковую строку сайта.
Проголосовать на выборах в Башкирии в сентябре 2022 года можно только офлайн, то есть лично посетив избирательный участок по месту регистрации. Дистанционное электронное голосование в Республике Башкортостан пока технически неосуществимо.