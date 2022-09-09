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«Башавтотранс» хочет объявить Год внимательного отношения к инвалидам после скандала

9 сентября 11:32
Фото: скриншот видео из телеграм-канала @UFA_RB
Помимо выговора виновнику «Башавтотранс» взялся за разработку плакатов-памяток о внимательном отношении к маломобильным гражданам, сообщили Mkset в «Башавтотрансе» 8 сентября.

После того как по социальным сетям разлетелось видео на котором девушку, сидящую в инвалидном кресле, игнорирует водитель «Башавтотранса» и уезжает, оставив потенциальную пассажирку на автобусной остановке, Mkset обратился к перевозчику «Башавтотранс» и выяснил, что подобное поведение водителя предприятие категорически не приемлет.

Для начала в ответе на запрос Mkset в «Башавтотрансе» уточнили, что водитель не имел права игнорировать желание инвалида, находящегося на остановке, попасть в автобус. Предусмотрен порядок, в соответствии с которым водитель должен выйти из автобуса, опустить аппарель, завезти в салон кресло с пассажиром-инвалидом, закрепить его на спец площадке и только потом продолжать движение по маршруту. На остановке, куда хочет попасть пассажир на коляске все эти действия проделываются водителем в обратном порядке.

Так в «Башавтотрансе» сообщили, что водителя, который проигнорировал девушку на коляске и ее желание передвигаться по городу, вычислили по номеру автобуса. И ему и начальнику автоколонны, а также начальнику УПАТП-1 филиала который обслуживает 69 маршрут, объявили выговоры.

Также на предприятии разрабатываются плакаты памятки о внимательном отношении к маломобильным пассажирам, а также раздумывает над тем, чтобы объявить следующий 2023 год Годом внимательного отношения к маломобильным пассажирам.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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