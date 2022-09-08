«Всплывает рыба»: В Башкирии жители посёлка сообщают об отравлении озера

Жители посёлка Максимовка подозревают, что озеро в населенном пункте было отравлено. Об этом от имени жителей пишет Дилара К. на сайте онлайн приемной органов власти Башкирии.
Женщина сообщает, что рыба на Максимовском озере всплывает вверх брюхом, также, по ее словам, присутствует сильный химический запах, а на поверхности воды замечены непонятные разводы. Так, жители просят установить источник загрязнения озера.
Mkset обратился за комментарием в пресс-службу Министерства природопользования и экологии Башкирии.