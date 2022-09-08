В Башкирии прилюдно забившего до смерти свою собаку приговорил к обязательным работам

Весной житель Иглино подвесил свою же собаку у себя во дворе за металлический ошейник и избивал ее обухом топора. В мае же в соцсетях сообщалось, что после избиения он отрубил голову питомцу, однако в сообщении пресс-службы прокуратуры речи об отрубленной голове собаки не идет.