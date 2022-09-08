mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии прилюдно забившего до смерти свою собаку приговорил к обязательным работам

8 сентября 05:48
Фото: 1MI
За зверства, которые попали на видео, хозяин собаки приговорен к 300 часам обязательных исправительных работ, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии 8 сентября.

В пресс-службе прокуратуры Башкирии рассказали о приговоре, который обеспокоенная общественность ждала с нетерпением. Речь идет о жестоком избиении собаки хозяином, которое произошло в мае нынешнего года.

Весной житель Иглино подвесил свою же собаку у себя во дворе за металлический ошейник и избивал ее обухом топора. В мае же в соцсетях сообщалось, что после избиения он отрубил голову питомцу, однако в сообщении пресс-службы прокуратуры речи об отрубленной голове собаки не идет.

В любом случае, от такого изуверского обращения собака скончалась, а хозяина ее, который все-таки признал вину в жестоком обращении с животным, повлекшее его гибель или увечье, судья приговорил к 300 часам обязательных работ. Приговор еще не вступил в законную силу, однако будут ли его обжаловать — неизвестно.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48