Универсал Хмелевский, новое начало атак. Как перестраивается «Салават Юлаев»

Крайний нападающий Джошуа Хо-Сэнг успел провести за «бело-зеленых» только один официальный матч. Канадец повредил руку (как сообщается, кисть) в питерском матче против СКА и пропустит не меньше месяца. Номер 88 сделал заявление, вызвавшее немало обсуждений:
«Был удивлен, как соперник останавливал атаки. Постоянные зацепы, жесткие удары после атак на скорости, что может привести к повреждению. … В России много классных хоккеистов и если их будут дополнительно защищать правила, то игра станет намного привлекательнее»
СКА не играл против легионера грязно, все было по правилам, за ним не «охотились», один из силовых он получил, просто налетев на соперника. Обычный матч, были куда грязнее. Про «дополнительную защиту» для «классных хоккеистов» говорить несерьезно — Джошуа хочет, чтобы его объезжали?
Ранее из-за болезни на выезд не отправились Евгений Тимкин и защитник Павел Коледов. В Минске, получив небольшое повреждение, не вышел партнер Коледова по паре обороны Михаил Науменков. В том же матче получил жесткий удар коленом Григорий Панин, но он смог продолжить матч.
Возможно, кто-то сыграет в домашней серии. На данный момент «СЮ» потерял сыгранную первую пару защиты, потенциальную звезду и важного игрока меньшинства с солидным опытом. Это крупные потери. Плюс только один: они случились хотя бы в начале сезона, а не в разгар плей-офф.
Конечно, все это напрямую влияет на спецбригады. Хо-Сэнг на «предсезонке» был важен в большинстве, все остальные выступали 4 на 5. Оба компонента требуют улучшения: отдельные смены меньшинства могут быть просто эталонными, а могут заканчиваться почти мгновенными шайбами минчан.
Пресловутые голы минского «Динамо» объясняют выбор подзаголовка. Райан Спунер забросил Илье Ежову две почти идентичные шайбы в большинстве из левого круга вбрасывания спустя считанные секунды после старта попыток 5 на 4.
Голкиперу должен был быть виден момент броска. Однако в первом случае номер 50 пропустил над плечом во многом потому, что уже частично присел, вероятно, ожидая, что канадец сделает пас на «пятак» и придется закрывать низ. Во втором — пожалуй, просто блестящий кистевой.
При этом голкипера не обвинить в ужасном матче. «Зубры» получили шесть попыток большинства, из которых три во втором игровом отрезке были почти подряд — Ежов в целом выручал. Плюс у вратаря была травма в прошлом сезоне и в официальном матче он играл впервые с 28 декабря 2021-го.
Андрей Кареев пропустил три гола в Балашихе от «Витязя», парировав лишь 9 бросков из 12. Нельзя смотреть только на статистику: первый гол это рикошет от игрока соперника на «пятаке», второй — суперкурьезный гол чужой клюшкой, третий в большинстве на добивании.
До этого у Кареева был вполне качественный матч в Санкт-Петербурге с килотонной выходов 1 в 0 и 2 в 1, вратарь не поплыл. На данный момент у него нет ни одного гола, который можно было бы однозначно вменить. Резонно ожидать Кареева в старте против «Трактора». Этому вратарю есть, что сказать.
Одна из главных отличительных черт уфимского нападения при Томи Ламсе — раскат. Защитник овладевает шайбой в своей зоне в спокойной ситуации, четыре партнера стартуют вперед, выстраиваясь практически «стенкой», и такая «буква Т», обмениваясь шайбой, проходит среднюю зону.
В Балашихе это абсолютно не сработало. «Витязь» предложил мощный прессинг двумя игрокам с первых минут и это губило типичный раскат в зародыше. Примерно в середине первого периода от этого подхода отказались. Нечто подобное (и даже до 10-й минуты) произошло и против минского «Динамо».
Альтернатива — проход средней зоны через пас. Между полевыми игрокам есть небольшое расстояние, нет какого-то жесткого построения типа мейнстримного 1-3-1. Без «стенки» появляется пространство и разрезается прессинг соперника. «Юлаевцы» стали гораздо успешнее проникать за чужую синюю линию.
Виктор Козлов дал очень краткий комментарий по этому решению: «Во втором периоде неудобно делать такой раскат, потому что дальняя скамейка, когда мы меняемся». Как бы то ни было, эта вариативность эффективна и эффектна.
В рамках западного выезда «бело-зеленые» выиграли лишь в столице Беларуси, но лучшим отдельно взятым периодом хочется назвать второй против «Витязя». Такого настойчивого и уверенного давления так долго команда не показывала, возможно, вообще никогда.
Прессинг? При Ламсе? Это было тяжело представить. Да, иногда «Салават» шел в форчек, но включал его скорее по необходимости. Томи предпочитал подпускать соперника ближе. Давление из матча с командой Вячеслава Буцаева было мощнее и дольше.
Так и перехватывают инициативу. В названном втором периоде Уфа перебросала «Витязь» аж 22-2. По итогу матча перевес по времени в атаке составил астрономические 9 минут 31 секунду. Более короткими отрезками удавалось давить и «Динамо».
7 перехватов в чужой зоне против подмосковного клуба, 4 против «зубров» — прежний «Салават» так не умел.
Между тем, надо похвалить новых обитателей Балашихи, приютившей после «Авангарда» теперь «Витязь», за хладнокровие и терпение. Неспроста выше сказано только про второй период. В третьем «бело-зеленые» тоже начисто выиграли конек, но в последние десять минут нанесли лишь один бросок в створ.
Проблема с доведением шайбы до ворот это не просто про создание острых моментов, это в принципе про попадание по воротам. В третьем периоде против «Витязя» до блиставшего Дмитрия Шикина дошло лишь 7 бросков из 19 (во всем матче лучше — порядка 59%).
Еще хуже было с белорусским «Динамо»: 28 бросок из 71 в сторону ворот, то есть, чуть менее 40%. В неравенстве я насчитал 10 бросков в створ из 20 в сторону ворот — аккурат половина. Едва ли тут великую разницу создали бы травмированные.
В том числе поэтому успех в Минске больше воспринимается как «добыли наконец два очка и ладно». Хотя бы в большинстве надо стрелять точнее. У Константина Кольцова, должно быть, сейчас масса работы.
— Нет разницы: блокшот сделать, гол забить, подраться. Все нужно уметь делать, чтобы помочь команде выиграть.
Так Александр Хмелевский описал ровно то, как он играет. Хмелевский на площадке куда менее заметен, чем был Хо-Сэнг. Его нельзя назвать очень быстрым, он не великий технарь, зато оказывается неким all-rounder’ом.
В Минске нападающий оформил дубль. Первый гол — технически элементарное добивание после серии рикошетов. Второй — спокойно объехал внезапно пассивную оборону «зубров», реализовав вывод партнеров на такую позицию.
Эта шайба оказалась победной. Теперь у «СЮ» девять подряд побед в столице Беларуси. С 2014-го года минское «Динамо» не может на своем стадионе справиться с «бело-зелеными».
И все же главный успех номера 55 в завершающем матче турне — последние минуты встречи в меньшинстве 4 на 6. Это большая ответственность. Александр выиграл лишь одно вбрасывание из трех, но заблокировал бросок соперника и в целом помог команде выдержать натиск.
Такие смены важны для опыта 23-летнего игрока. И в предыдущих играх Хмелевский мог вынести шайбу из зоны в меньшинстве. В идеальном сценарии Уфа растит приличного универсала. Остается улучшить вбрасывания — снова не дотянул до 50%.
Сакари Маннинен покинул Россию во время плей-офф 2022. Виктор Тихонов внезапно завершил карьеру летом. Казалось, в прошлом сезоне «Салават» наконец решил проблему со вбрасываниями, тянущуюся с сезона 18/19, как пришлось начинать все сначала.
Встречи с «Витязем» и минским «Динамо» продолжили тренд из игры против СКА — уфимцы сильно отстают по игре на «точке». Это не сверхкритично, но вынуждает отнимать шайбу чаще, чем начинать атаки.
В прошлых сезонах отставание по не так сильно ощущалось именно в большинстве: там решали Йоонас Кемппайнен, Сакари Маннинен, Александр Кадейкин, причем первый состав проводил на льду около 80-100 секунд.
Сейчас первая и вторая конфигурации 5 на 4 делят большинство приблизительно поровну и во второй спецбригаде сплошь молодежь, кроме Ивана Бочарова. Им тяжелее. А в Минске хуже обычного получилось у Кадейкина — лишь 8 вбрасываний из 22.
Эту проблему выздоровление форвардов не решит по определению — Хо-Сэнг и Тимкин вингеры. Евгений так и вовсе не появлялся на «точке» с 12 ноября 2020-го. Если Уфа ищет легионера, то при прочих равных лучше бы ему быть центральным.
Кстати, Хмелевского спортивный директор организации Василий Чижов презентовал со словами, что тот может сыграть и с краю, и в центре. Очевидно, что с краю легче — у американца лишь 41,46% успеха.
«По тем позициям, где у нас есть ребята — они там лучше выглядят, чем Алексей на данный момент», — так прокомментировал Виктор Козлов отсутствие Алексея Пустозерова во второй спецбригаде большинства. Ее составили Шакир Мухамадуллин, Иван Бочаров, Данил Алалыкин, Данил Башкиров и Иван Дроздов.
Бочарову — 31. Остальные не старше 22 лет. Из-за травмы Хо-Сэнга пришлось перебирать сочетания и с «Витязем» Пустозеров снова играл в привычной тройке «злых собак» с Алалыкиным и Башкировым. И играл здорово. Номеру 92 удалось сравнять счет после великолепного паса Башкирова.
Уверен, Ламса бы сохранил звено и для белорусского матча. Но против «зубров» вышли другие линии. Хмелевский стал центром Алалыкина и Башкирова, а Пустозерова перевели к Артему Пименову и Ивану Дроздову. Это тоже очень скоростное звено, правда, пока больше «таранное».
Для молодежи получить минуту большинства со сверстниками — отличный опыт. Естественно, что у них получается не так ярко, как у ребят старше: шайба при передаче отскочит от клюшки, передачи более читаемые. Пока не очень ясно, что такого делает в этом составе Бочаров.
Башкиров затерялся в плей-офф, но сейчас снова похож на себя прежнего. Как вы видите, мы не посвятили ему ни одного отдельного абзаца, но уже показали важнейшие действия: ассист в Балашихе, фол против в Минске. Он играет, как полноценный взрослый игрок.
«Юлаевцы» вернулись домой. Завтра — первый домашний матч «регулярки» с «Трактором», соперником, который как раз в Уфе выбил «бело-зеленых» из плей-офф в шестой игре второго раунда. Можно смело считать аналогом Кубка открытия.
Спустя три дня, 12 сентября, гостит «Спартак». Московская команда второй сезон выступает под руководством выдающегося экс-энхаэловца Бориса Миронова и выглядит не хуже, чем до этого при Олеге Знарке. Легко не будет. В этом сезоне действительно почти все соперники могут быть опасны.
В обеих встречах требовательные башкирские болельщики будут требовать уверенного старта: надоело пропускать первыми и отыгрываться. Не лишне будет подтянуть дисциплину — команда делит третье место в лиге по числу малых штрафов.
Нынешний «Салават Юлаев» пока лишь на пути построения новой команды, но даже за три матча стали видны некоторые точки роста (вбрасывания, большинство, начало игры) и точки прогресса (прессинг, характер, вариативность атаки). Каждый матч становится интересным, потому что доставляет новое.
9 сентября 19:00. «Салават Юлаев» — «Трактор»
12 сентября 19:00. «Салават Юлаев» — «Спартак»