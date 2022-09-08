Стало известно, в какую сумму обошлась куница, выпущенная в небо в День города в Уфе

АНО «Дирекция культурных программ Республики Башкортостан» зарегистрирована в декабре 2020 года в Уфе. Руководит ею Гульнара Юрина. Компания занимается деятельностью в области исполнительских искусств. За 2021 год компания получила прибыль в размере 6,8 млн рублей, выручка составила 101,8 млн.