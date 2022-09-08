РЭО спонсирует строительство 8 объектов обращения с ТКО в Приморье

Глава ППК «РЭО» Денис Буцаев рассказал о заключении первой концессии в Приморском крае. Еще семь подпишут к концу I квартала следующего года. Всего в регионе построят 8 мусороперерабатывающих комплексов с общей мощностью 524,5 тысячи тонн ежегодно. Объем инвестирования составит 8,5 миллиарда рублей, большую часть из которых вложит РЭО.