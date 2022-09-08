Река Кама в Башкирии может попасть в федеральный проект оздоровления водных объектов

Как сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, мероприятия, предусмотренные в рамках экологической реабилитации реки, улучшат качество жизни более 13 миллионов человек, проживающих в её бассейне. Чиновник также отметил, что река утратила свой природный потенциал на фоне многолетнего загрязнения её вод промышленными и бытовыми отходами.