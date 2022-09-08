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Река Кама в Башкирии может попасть в федеральный проект оздоровления водных объектов

8 сентября 16:33
Фото: 1MI
Об инициативе по включению реки, протекающей на территории Башкирии, по экологическому оздоровлению водных объектов, сообщил помощник президента РФ Максим Орешкин

Руководители пяти регионов России, среди которых Башкирия, обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой поддержать инициативу с проведением мероприятий, направленных на оздоровление реки Камы. Соответствующее обращение направил вице-премьеру Виктории Абрамченко помощник президента РФ Максим Орешкин.

Сообщается, что с обращением к президенту выступили руководители пяти регионов РФ, в числе которых глава республики Радий Хабиров. Также к президенту обратились руководители Пермского края, Кировской области, республики Татарстан и Удмуртии.

Как сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, мероприятия, предусмотренные в рамках экологической реабилитации реки, улучшат качество жизни более 13 миллионов человек, проживающих в её бассейне. Чиновник также отметил, что река утратила свой природный потенциал на фоне многолетнего загрязнения её вод промышленными и бытовыми отходами.

Отмечается, что предложение Правительства РФ о формировании единого федерального проекта по экологическому оздоровлению водных объектов поддержал президент РФ Владимир Путин. В связи с этим Максим Орешкин в своём обращении к вице-премьеру Виктории Абрамченко просит включить в проект мероприятия по оздоровлению реки Камы.

#Новости#Азамат Нухов#Политика
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