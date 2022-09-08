«Принесите флешки»: в Башкирии родители заявили о нехватке бумажных учебников в школе

Из башкирского города Стерлитамак уже не в первый раз в нынешнем году приходят новости об отсутствии бумажных учебников. На этот раз ученикам третьего класса средней общеобразовательной школы № 7 Стерлитамака предложили получить учебники по «родному русскому языку» и «родной русской литературе» в электронном формате, попросив детей принести для этого флешки.