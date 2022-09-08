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Posted 8 сентября 2022, 07:10

Published 8 сентября 2022, 07:10

Modified 21 октября 2022, 16:20

Updated 21 октября 2022, 16:20

«Принесите флешки»: в Башкирии родители заявили о нехватке бумажных учебников в школе

«Принесите флешки»: в Башкирии родители заявили о нехватке бумажных учебников в школе

8 сентября 2022, 07:10
Фото: 1MI.
Мама школьника из Стерлитамака рассказала о просьбе учителя принести флешки, чтобы на них скинули учебники на странице главы в соцсетях.

Из башкирского города Стерлитамак уже не в первый раз в нынешнем году приходят новости об отсутствии бумажных учебников. На этот раз ученикам третьего класса средней общеобразовательной школы № 7 Стерлитамака предложили получить учебники по «родному русскому языку» и «родной русской литературе» в электронном формате, попросив детей принести для этого флешки.

Почему нет учебников детям в школе? Просят принести флешки, чтобы скинуть учебники. Тетради заказали, а учебников в 3 классе нет, что творится-то?разгневанная родительница

Судя из скриншота из родительского чата проблема с учебниками есть лишь у тех, кто выбрал для изучения в качестве родного языка русский, а не башкирский или татарский языки.

Напомним, проблему с отсутствием бумажных учебников перед началом учебного года в августе поднимала журналистка Ксения Собчак, которая предложила помочь школьника учебниками, однако практически сразу после публикации и школа и власти заявили, что классный руководитель не так поняла информацию и в искаженном виде донесла ее до родителей.

Касательно «свежей» жалобы на отсутствие учебников Mkset направил редакционный запрос в министерство образования и науки Башкирии.

#Ирина Деревянчук#Общество#Новости
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